Rubalcaba se opone al derecho a decidir propuesto por el PSC

Redacción

29/10/2012

El PSC propone en su programa electoral reconocer el derecho a decidir del pueblo catalán a través de una consulta legal.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho hoy que no comparte con el PSC la fórmula del derecho a decidir del pueblo catalán a través de una consulta legal, aunque ha matizado que en "lo esencial" ambos partidos sí están de acuerdo: "Cataluña debe seguir formando parte de España".



Rubalcaba ha hecho estas declaraciones a Onda Cero después de que ayer el PSC aprobara su programa electoral para las próximas elecciones del 25 de noviembre, en el que se recoge su apuesta por que se reconozca explícitamente el derecho a decidir del pueblo de Cataluña a través de una consulta legal, en el marco de una reforma federal de la Constitución.



"No comparto la fórmula del derecho a decidir, no la comparto, y en este sentido no comparto esta parte del programa del PSC", ha insistido el líder socialista.



Sobre la reunión de la Ejecutiva Federal que el PSOE celebra hoy ocho días después del batacazo electoral en Galicia y País Vasco y preguntado por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, Rubalcaba ha apuntado que él tiene "sus posiciones, las expresa y hoy lo hará dentro de la dirección del partido", y ha añadido que "jamás" le ha dicho que quiera liderarlo.



Tras afirmar que hay que analizar el motivo de los malos resultados electorales, ha señalado que "lo más importante es dejar de hablar de nosotros mismos", "salir de la retórica interna" y "hacer los cambios a más velocidad". "La dirección que tengo en la cabeza es la correcta, pero hay que cambiar los ritmos", ha matizado.