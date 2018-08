Política

Mendia: 'No es tan importante cambiar las personas dentro del PSE-EE'

Redacción

31/10/2012

Lo más importante es recuperar el contacto, la relación y la cercanía con la sociedad, según la portavoz en funciones del Gobierno Vasco, de cara al congreso que celebrará el partido en 2013.

El lehendakari en funciones y líder del PSE-EE, Patxi López, anunció este martes que en el próximo congreso del PSE-EE, previsto para enero o febrero de 2013, el partido acometerá una "profunda" reforma de sus ideas, de su estructura organizativa y también "de sus personas". Respecto a este tema, "lo más importante es recuperar el contacto, la relación y la cercanía con la sociedad", según la portavoz en funciones del Gobierno Vasco Idoia Mendia.



"Celebraremos el congreso el próximo año, y seguramente renovaremos las ideas y también las personas", ha manifestado Idoia Mendia en una entrevista en el programa Albiste Faktoria de Euskadi Irratia.



Preguntado por el tema de la fiscalidad , Idoia Mendia ha remarcado la necesidad de una fiscalidad armonizada. El Parlamento Vasco debe ser el centro en política y también el centro en el tema de la fiscalidad, según Mendia: "No decimos que haya que quitar competencias a las diputaciones, pero creemos que la fiscalidad debe ser la misma en los tres territorios. El Gobierno Vasco debe tener esa herramienta, y es que no entendemos que tenga la mayoría de las competencias y que no pueda decir nada sobre la fiscalidad.



Idoia Mendia ha negado que el PSE-EE tenga un acuerdo con Bildu en Gipuzkoa por el Impuesto sobre Riqueza y Grandes Fortunas: "Ha sido una coincidencia puntual, y no tenemos ningún acuerdo amplio con EH Bildu."



Respecto a la pacificación , la dirigente socialista ha subrayado que el PSE apuesta por el "autogobierno" para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos y construir la convivencia y ha defendido que la ponencia sobre la memoria puesta en marcha en la pasada legislatura podría ser "valiosa" en el próximo Parlamento Vasco.