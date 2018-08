Política

Comienza el pleno del TC sobre la ley del matrimonio homosexual

06/11/2012

La ley ha permitido más de 30.000 bodas entre personas del mismo sexo. El popular Javier Maroto ha deseado que el Constitucional lo mantenga, para que sea legal "lo que ya es normal en la calle".

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha iniciado, pasadas las 17:15 horas, la reunión en la que podría decidir su fallo sobre la constitucionalidad de la ley del matrimonio homosexual, recurrida por el Partido Popular.



En el pleno de hoy no es previsible que se produzca sentencia o, en su caso, votos particulares, aunque sí cabe que se realice la votación determinante sobre el sentido del fallo de los once magistrados que decidirán (son doce, pero uno se abstendrá).



En todo caso, fuentes del alto tribunal han informado que no es seguro que haya decisión, a pesar de que los magistrados estudiarán una nueva ponencia sobre la que habrá de debatirse tanto la constitucionalidad de la ley como la fundamentación jurídica del fallo.



Las fuentes del Tribunal Constitucional han asegurado que no se puede prever el sentido del fallo y han calificado de "conjeturas" cualquier adelanto que se haga sobre la decisión que se pueda adoptar. También han insistido en que es posible que hoy tampoco haya ninguna decisión.



En caso de que hoy finalmente el Constitucional se pronuncie sobre la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, el tribunal haría pública sólo su decisión, ya que la sentencia tardaría todavía en conocerse un tiempo si, como es previsible, no hubiera unanimidad sobre el fallo.

Los magistrados del tribunal de garantías constitucionales llevan estudiando el recurso desde el pasado mes de julio, si bien ha sido en las últimas semanas cuando se han ido culminando los debates sobre la ley que aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que ha permitido más de 30.000 bodas entre personas del mismo sexo.

En el recurso que presentó el 30 de septiembre de 2005 el PP afirmaba que la ley que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo desnaturaliza "la institución básica del matrimonio", tal y como ha sido entendido hasta ahora, que requiere y goza de la "garantía institucional" de la Constitución.

Aunque el PP recurrió la ley, entre sus filas surgieron voces críticas que apoyaron el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El mismo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando era alcalde de Madrid, celebró bodas entre homosexuales, que desde 2005 han sumado en España más de 30.000, según datos de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales.

Maroto espera que sea legal "lo que ya es normal en la calle"

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, el popular Javier Maroto, ha deseado hoy que el Tribunal Constitucional mantenga la ley del matrimonio homosexual tal y como está y rechace el recurso presentado por su partido porque así "por fin será normal en la ley lo que ya es normal en la calle".



Maroto se ha referido a través de la red social Twitter a la reunión que celebra hoy el pleno del Tribunal Constitucional, en la que entre otros asuntos, decidirá sobre el recurso que el PP interpuso en el año 2005 contra esta normativa que regula las bodas entre personas del mismo sexo.