Rajoy asegura no tener "ningún conocimiento" de la 'Operación Catalunya'

El expresidente del Gobierno de España ha comparecido en la comisión del Congreso que investiga la utilización de la llamada 'policía patriótica' contra dirigentes independentistas catalanas, y ha incidido en que no sabe nada de "ninguna trama parapolicial ni de las presuntas irregularidades".

Mariano Rajoy, hoy, en la comisión de investigación sobre la Operación Catalunya. Foto: EFE

AGENCIAS | EITB Media

publicado: 05/03/2025 12:18 (UTC+1)

última actualización: 05/03/2025 13:51 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Rajoyk Kongresuan ziurtatu du ez duela 'Katalunia Operazioa' deiturikoa ezagutzen

El expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy (2011-2018), ha negado este miércoles en el Congreso tener "conocimiento" de la existencia de la denominada 'Operación Catalunya' y del supuesto espionaje a parlamentarios de Podemos: "Soy una persona de derechas de provincias, pero sobre todo soy un demócrata. Por eso yo nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales", ha sentenciado.

Rajoy ha arrancado su comparecencia ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la utilización de la llamada 'policía patriótica' contra dirigentes independentistas catalanas incidiendo en que no sabe nada de "ninguna trama parapolicial ni de las presuntas irregularidades" que se investigan en este órgano.

Por contra, Rajoy ha afirmado que, de lo que sí tiene conocimiento es de las actuaciones por las que fueron condenados "dirigentes políticos muy cualificados", en referencia a los líderes del proceso independentista catalán. "Eso lo viví directamente y de eso sí les puedo informar", ha comentado.

Después, en respuesta a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, Rajoy ha negado haber "dado instrucciones" ni conocer "ni una palabra" de las búsquedas policiales sobre dirigentes del partido morado que, según ha denunciado Belarra, se produjeron entre 2015 y 2016.

"Yo no tendría ni tengo ningún interés en hacer ninguna inspección sobre ustedes porque no me parecen tan importantes para mi vida", ha respondido Rajoy.

También ha dicho que la policía "ha desmentido" las acusaciones de 'espionaje' de los 'morados'. "Yo creo más a la Policía que a su grupo parlamentario que, además, no son ni grupo", le ha soltado a Belarra, quien le ha replicado que estaba basando sus acusaciones en informes policiales.

Belarra ha subrayado que, desde su punto de vista, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez no pudieron ordenar esas búsquedas sin que Rajoy lo supiera.