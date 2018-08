Política

10 de noviembre

Quiroga desconvoca el acto del Parlamento Vasco del Día de la Memoria

Redacción

08/11/2012

Estaba organizado una ofrenda floral y el encendido de un pebetero delante de la escultura que se encuentra a la entrada de la sede del Parlamento Vasco, en Vitoria.

La presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, ha desconvocado este jueves el acto que había organizado para el próximo sábado (Día de la Memoria), en homenaje y recuerdo a las víctimas del terrorismo.



Quiroga había organizado una ofrenda floral y el encendido de un pebetero delante de la escultura en recuerdo a los asesinados por el terrorismo que se encuentra a la entrada de la sede del Parlamento Vasco, en Vitoria-Gasteiz.



Varios grupos han criticado la forma de actuar de la presidenta del Parlamento Vasco por no haber consensuado la organización de este acto y porque no se hubiera incluido a las víctimas de otras violencias. Así, el sábado durante todo el día, delante de la escultura, se encenderá un pebetero situado al lado de una corona de rosas.



De hecho, esta ausencia provocó ya desavenencias en el acto del Día de la Memoria celebrado el año pasado, cuando PSE-EE, PP y UPyD hicieron una ofrenda por su lado y el resto de grupos otra, dentro de la misma convocatoria.



En un comunicado, la presidenta del Parlamento ha explicado que tiene "muy claro" que el Día de la Memoria "debe estar dedicado a rendir homenaje a las víctimas del terrorismo" y que, para ello, convocó el acto.



"En la medida que algunos partidos políticos no comparten esta decisión", Quiroga informa de que ha comunicado a los miembros de la Diputación Permanente del Parlamento y a las asociaciones de víctimas del terrorismo, a las que había invitado, que el próximo sábado no se llevará a cabo la ofrenda floral prevista.



En su lugar, durante toda la jornada, delante de la citada escultura, permanecerá encendido un pebetero al lado de una corona de rosas.