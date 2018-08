Política

Entrevista en Radio Euskadi

'Nuestra reforma es mejor y más progresista que la de Gipuzkoa'

Redacción

16/11/2012

José Luis Bilbao se ha referido así a la reforma del impuesto de Patrimonio. Bilbao defiende el recorte presupuestario del 4,3% y defiende que la prioridad ha sido mantener el gasto social.

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao (PNV), ha defendido su reforma del impuesto del patrimonio frente a la de Gipuzkoa, porque asegura que es mejor, más progresista y más progresiva.

Entrevistado Radio Euskadi, Bilbao ha reconocido que su recorte presupuestario pero que "la situación es la que es y hay que elegir prioridades". Ha insistido que la prioridad de los presupuestos 2013 era mantener el gasto social y ha justificado la retirada de las subvenciones a los viajes de la tercera edad y a los clubes profesionales de deporte, como el Athletic Club.

"No es ni prioritario, ni urgente, ni necesario en este momento. Tendrán que esperar", ha señalado.

El diputado general de Bizkaia se ha referido al presupuesto de la Diputación de Bizkaia presentado este jueves, en el que se prevé un recorte del 4,3% en las cuentas respecto a este año (123 millones de euros menos).

Garitano le propuso un acuerdo

El diputado general de Bizkaia, ha reconocido que su homólogo de Gipuzkoa, Martín Garitano, le ofreció en la última reunión del Consejo Vasco de Finanzas un acuerdo para poder aprobar los Presupuestos de Gipuzkoa a cambio dejar en minoría al Gobierno vasco en esa reunión.

Bilbao ha subrayado que su respuesta fue que "no eran cosas equiparables, ni el sitio, ya que si hay que hablar de presupuestos hay que hacerlo en otro sitio".

"Me propuso un acuerdo. Estábamos en la puerta de Lakua y me ofreció apoyar la tesis de Araba y Bizkaia sobre la no imputación en el ejercicio 2012 de lo recaudado de una parte de los incentivos fiscales a cambio de apoyo del PNV a los presupuestos de Gipuzkoa", ha incidido.