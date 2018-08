Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Urkullu pide a López que frene las adjudicaciones de última hora

Redacción

23/11/2012

El futuro lehendakari considera que es el actual Gobierno en funciones quien debe decidir sobre la paga extra de Navidad.

El candidato a lehendakari del PNV, Iñigo Urkullu, ha pedido este jueves al actual Gobierno Vasco que "deje encima de la mesa" algunos gastos que puedan "comprometer" al nuevo Ejecutivo autónomo, en referencia a algunos compromisos presupuestarios que, según fuentes jeltzales, pretende adquirir en los próximos días y ascenderían a 640 millones de euros.

En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, Urkullu ha señalado que dichos compromisos presupuestarios correspondería ya al siguiente Ejecutivo, y que "teniendo en cuenta que en el Tribunal Vasco de Finanzas quedó claro que el gasto se debe restringir en más de 1.200 millones, se comprometería el trabajo del próximo Gobierno Vasco, no solo para el año 2013, sino que también para los próximo años".

"Por todo ello, tenemos que solicitar al actual Gobierno Vasco que deje encima de la mesa algunos gastos que puedan comprometernos", ha reiterado el candidato jeltzale a lehendakari.

PAGA EXTRA

Asimismo, Urkullu ha asegurado que la decisión sobre la retirada o no de la paga extra de Navidad a los funcionarios corresponde al actual Gobierno Vasco, "y a nadie más", por lo que ha pedido al Ejecutivo dirigido por Patxi López "que decida lo que tenga que decidir, y no deje la pelota en el tejado de otros, cuando el próximo Gobierno Vasco aún no se ha constituido".

"Si es una ley básica que hay que cumplir, la cuestión es qué ha decidido el actual Gobierno Vasco en base a sus competencias o si tiene algún informe jurídico para sacar adelante lo decidido o no", ha explicado.

Además, ha asegurado que, en caso de que sea elegido lehendakari, "adelgazará" la Administración y su estructura, y unificará algunos de los departamentos que hasta ahora eran independientes.

EL PSE QUERÍA RELACIÓN "EXCLUSIVA"

Por otra parte, Urkullu ha desvelado que el PSE-EE planteó hacer un Gobierno de coalición con el PNV, pero bajo la premisa de relación exclusiva, algo que fue rechazado por la formación jeltzale.

"Querían que el Gobierno Vasco tuviera relación exclusiva con ellos, pero hay que tener en cuenta que en el resto de instituciones gobiernan otras fuerzas políticas, hay que coordinar diferentes temas, y el PSE no puede obstaculizar eso", ha añadido.

El próximo lehendakari ha dejado la "puerta abierta" a un Gobierno de coalición en el futuro, aunque ha afirmado que es posible que no haya más "alternativa" que gobernar en minoría.

