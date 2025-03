Euskadi y Canarias reclaman una respuesta estructural a la gestión migratoria

El Gobierno Vasco valora el nuevo decreto ley, pero exige medidas como el establecimiento de la Frontera Norte.

publicado: 19/03/2025 13:37 (UTC+1)

última actualización: 19/03/2025 13:53 (UTC+1)

El Gobierno Vasco y el Gobierno de Canarias han mantenido hoy un encuentro en Vitoria-Gasteiz con una amplia representación política y social vasca para abordar la gestión de la migración. Ambas administraciones valoran positivamente el decreto ley aprobado ayer, pero insisten en la necesidad de adoptar una estrategia estructural.

La reunión ha contado con la participación de la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, y representantes de los ayuntamientos de las tres capitales vascas, diputaciones forales, ONGs y grupos políticos del Parlamento Vasco. Desde Canarias han asistido el viceconsejero de Presidencia, Juan Alfonso Cabello Mesa, el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Gaspar Candil, y el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo de León.

Melgosa ha destacado que el decreto ley supone "un paso más, pero no el último" en la gestión de menores migrantes no acompañados, ya que activa un fondo extraordinario para su atención. No obstante, ha subrayado que Euskadi sigue reclamando un Plan de Inmigración Estructural que garantice una gestión estable y coordinada más allá de situaciones excepcionales.

Entre las demandas pendientes, el Gobierno Vasco insiste en el establecimiento de la formación y contratación en origen, una financiación adecuada y un plan para los menores en tránsito. "Se necesita una respuesta estructural, permanente y coordinada", ha señalado Melgosa, defendiendo que Euskadi lleva tiempo gestionando la acogida de menores desde un enfoque solidario y responsable.