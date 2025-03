Los partidos critican el discurso "racista" del PP vasco sobre los menores migrantes

PNV, EH Bildu, PSE y Sumar han salido al paso de las palabras de Javier de Andrés, quien ha dicho que es "muy racista y muy supremacista pensar que los menores (extranjeros) van a estar mejor tutelados en Europa que en sus países con sus familias" y ha abogado por repatriarlos.

Agencias | EITB Media

publicado: 20/03/2025 17:34 (UTC+1)

última actualización: 20/03/2025 18:54 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Euskadiko PPk adingabe migratzaileen inguruan egindako diskurtso "arrazista" kritikatu dute alderdiek

Los partidos políticos de la CAV han criticado el discurso del PP vasco sobre los menores inmigrantes al considerarlo "racista" y han pedido a los populares que no "extiendan mensajes xenófobos".

PNV, EH Bildu, PSE y Sumar han salido al paso de las palabras del presidente del PP vasco, Javier de Andrés, quien ha dicho que es "muy racista y muy supremacista pensar que los menores (extranjeros) van a estar mejor tutelados en Europa que en sus países con sus familias" y ha abogado por repatriarlos.

En una entrevista en Euskadi Irratia, la diputada general de Bizkaia, la jeltzale Elixabete Etxanobe, ha calificado estas declaraciones como "bastante lamentables" y ha pedido al PP "coherencia" en este tema porque en las Juntas Generales los populares no defienden este tipo de postulados, "sino al contrario".

"Euskadi siempre ha sido un pueblo generoso, abierto y solidario, aunque eso no significa que no vayamos a pedir un reparto justo y el trabajo y la responsabilidad del resto de comunidades autónomas", ha dicho Etxanobe, que ha apelado a actuar con responsabilidad y no "extender mensajes xenófobos" porque "son niños y no deben ser estigmatizados".

La parlamentaria de EH Bildu Diana Urrea ha llamado en la red social X a "poner pie en pared a la ola ultra y xenófoba de forma unitaria" como ya se hizo en el Pacto Social Vasco para la Migración.

"La derecha más extrema, en boca de Javier de Andrés, pronuncia discursos repugnantes que señalan y criminalizan a menores que se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad y desprotección", ha añadido.

También los secretarios generales del PSE-EE y de Sumar en Euskadi, Eneko Andueza y Alba García, respectivamente, han opinado que el discurso del PP vasco sobre los menores inmigrantes es "racista y xenófobo".

Tras mantener una reunión en el Parlamento Vasco, los dos han coincidido, en declaraciones por separado, en criticar el mensaje de Javier de Andrés.

Andueza ha respondido que si estuvieran "tan a gusto en sus países no creo que se jugaran la vida cruzando el Estrecho para intentar aspirar a un futuro mejor".

"Lo lamentable es que estamos acostumbrándonos a los discursos racistas y xenófobos del PP en Euskadi, un capítulo más del intento de traer a Euskadi el discurso de crispación, de instalar el discurso de Ayuso", ha subrayado Andueza.

Para el líder del PSE-EE, se trata de un error de los populares, porque "es un paso más del PP hacia su autoaislamiento en la política vasca. Es un error atacar la solidaridad que siempre ha mostrado el pueblo vasco".

Por su parte, Alba García también ha tachado de "racista" la postura del PP sobre los menores, señalando que "nos parece una vergüenza que un dirigente político haga unas declaraciones con ese calado racista y xenófobo, es especial hablando de niños y niñas".

"Euskadi es y será un país de acogida, y desde Sumar nos parece que los derechos humanos, y más los de la infancia, no se tocan", ha subrayado García.

Asimismo, en su cuenta de X, Podemos ha exigido actuar con "contundencia" a los discursos racistas y xenófobos, puesto que son "muy peligrosos". "Los mensajes de odio se combaten con más recursos que permitan la protección habitacional, social y de integración de la población migrante", ha dicho.