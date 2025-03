Martínez: "Necesitamos homologar títulos de medicina porque Osakidetza no puede esperar más"

En una nota hecha pública este domingo el consejero Alberto Martínez considera la decisión del Tribunal Supremo un “jarro de agua fría” y llama al Ministerio de Sanidad, quien asume a día de hoy esta competencia, a “actuar con responsabilidad” y "reaccionar" en este ámbito.

Agencias | EITB Media

publicado: 23/03/2025 14:10 (UTC+1)

última actualización: 23/03/2025 14:09 (UTC+1)

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha señalado este domingo que la anulación del traspaso a Euskadi de la capacidad para homologar títulos universitarios extranjeros conlleva "preocupantes" consecuencias para Osakidetza y ha pedido al Ministerio de Sanidad que actúe en este ámbito porque el sistema de salud "no puede esperar más".

Martínez, en unas declaraciones difundidas por su departamento, ha criticado la sentencia del Tribunal Supremo que anula esa transferencia y ha dicho que además de "socavar" un acuerdo político bilateral entre los gobiernos vasco y español supone "una mala noticia" con "preocupantes e inquietantes" consecuencias para el sistema sanitario de Euskadi.

El fallo judicial, ha añadido, es un "jarro de agua fría" para el trabajo que se está llevando a cabo para la incorporación de nuevos profesionales en Osakideza ya que la homologación de títulos extranjeros es "una de las opciones que puede contribuir a la falta de profesionales sanitarios".

Martínez ha remarcado que el traspaso a Euskadi de esta competencia era una oportunidad que "ha sido evaporada" y ha indicado que al margen del recorrido judicial que puede tener este proceso, lo que está claro es que quien asume a día de hoy esta competencia, es decir, el Ministerio de Sanidad, "debe reaccionar".

Ha añadido que este asunto es un "grave problema de Estado" que requiere medidas excepcionales y eficaces.

"El paso que estábamos dando con la homologación de los títulos extranjeros ha sido zancadilleado, pero no por eso debe paralizarse. No puede servir de excusa. A día de hoy, esa responsabilidad, -la de homologar los títulos de grado y los títulos de especialidad-, tiene un dueño y mientras no se materialice la transferencia con sus garantías jurídicas el Ministerio debe responder", ha subrayado.

Además, ha recordado otras medidas que ya ha planteado al Ministerio para paliar la falta de médicos como extender la edad de jubilación de forma voluntaria a los 72 años para medicina de familia o incrementar plazas de formación especializada.