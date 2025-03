Familiares de los asesinados en Pasaia y de Rosa Zarra reciben los informes que les reconocen como víctimas

La consejera de Justicia, María Jesús San José, les ha hecho entrega del informe en sendos actos privados.

publicado: 24/03/2025 20:26 (UTC+1)

última actualización: 24/03/2025 21:05 (UTC+1)

Las familias de los cuatro asesinados en la emboscada de Pasaia hace 41 años, y la familia de Rosa Zarra, que murió por pelotazo de la Ertzaintza hace 30 años, han recibido el informe del Gobierno Vasco que les reconoce oficialmente como víctimas de violencia policial. La consejera de Justicia, María Jesús San José, les ha hecho entrega del informe en sendos actos privados.

De esta manera, Dionisio Aizpuru, Pedro Mari Isart, Rafael Delas y José Mari Izura, miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CCAA), asesinados a tiros por la Policía Nacional en Pasaia (Gipuzkoa) el 22 de marzo de 1984, han sido reconocidos oficialmente 41 años después.

El informe, realizado la Comisión de valoración del Gobierno Vasco, recoge que "las autopsias, la ausencia de pruebas que determinaran el uso de las armas por los cuatro jóvenes acribillados, las evidentes contradicciones en el relato oficial y los testimonios y datos periféricos que las ponen objetivamente en duda, junto a la constante negativa por parte de las autoridades policiales a revelar la identidad de los agentes responsable de ordenar y/o participar materialmente en los hechos, así como sus repetidas maniobras para demorar, obstaculizar y ocultar las informaciones requeridas en el proceso, son todos factores que acumulan un conjunto de presunciones de hecho que militan abrumadoramente a favor de una operación policial que escala a ejecución extrajudicial".

Tras recibir el reconocimiento, Carlos Delas, hermano de Rafael Delas, ha explicado lo que han transmitido a la consejera en el acto. "Está bien que las familias hagamos todo esto, pero estaría todavía mucho mejor que lo hicieran las instituciones; que no tengan que ser las familias las que vayan detrás de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición". "Para eso, las instituciones tienen que tomárselo en serio", ha añadido Delas. "Nuestros padres y madres se han ido y no han podido obtener este reconocimiento", ha recordado.

En el caso de Rosa Zarra, se cumplen 30 años de su muerte tras recibir un pelotazo de la Ertzaintza en el barrio Amara Berri de Donostia-San Sebastián. Falleció con 58 años y tras pasar ocho días ingresada en el hospital. Los hechos sucedieron en junio de 1995. Fue entonces cuando Zarra recibió en la tripa un pelotazo de la Ertzaintza y murió a consecuencia del impacto días después.

Sin embargo, Juan Maria Atutxa, consejero de Seguridad en aquella época, señaló que Zarra había muerto debido a una enfermedad, y que el pelotazo no tuvo nada que ver en su muerte, algo que ha desmentido la Comisión de Valoración del Gobierno Vasco. El informe constata que la Ertzaintza lanzó la pelota de goma desde una distancia de seis metros y le golpeó en la tripa.

Idoia Irazusta, hija de Rosa Zarra, ha calificado el encuentro con las consejera de "satisfactorio", porque le han podido explicar "cómo hemos vivido todos estos años, cómo lo hemos sufrido y cómo hemos sentido el dolor por la mentira y el discurso que se montó alrededor de la muerte de ama".