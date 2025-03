Sánchez anuncia un plan de defensa español sin tocar "ni un céntimo" el gasto social

El presidente del Gobierno español ha confirmado que subirá el gasto en Defensa al 2 % del PIB, con un mecanismo que detallará "en próximas semanas", y ha anunciado que "antes de verano" presentará un plan para el desarrollo de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa española.

EITB Media

publicado: 26/03/2025 10:12 (UTC+1)

última actualización: 26/03/2025 11:29 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Sanchezek defentsarako plana iragarri du eta gizarte gastuko "zentimo bat ere" ez duela ukituko erantsi

El presidente el Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el ejecutivo pondrá en marcha "antes del verano" un plan nacional para el desarrollo de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa española. Además, ha confirmado su compromiso de incrementar el gasto en Defensa hasta el 2 % del PIB, y que lo hará sin tocar "un céntimo" del gasto social mientras su Gobierno "esté en pie".

En su comparecencia en el Congreso para explicar la posición de España en el nuevo contexto internacional, Sánchez ha explicado que el Gobierno español cumplirá su compromiso —adquirido en 2014, según ha recordado, por Mariano Rajoy, quien "no cumplió su palabra"— por "compromiso europeísta" y por "responsabilidad", ya que cree que Europa está ante un "momento muy semejante a la covid".

En esa línea, ha recordado que la Unión Europea ha estado con España "cuando la hemos necesitado", como en la recuperación tras la pandemia, y ha aseverado que este es el momento de estar con Europa. "Como una de las grandes potencias (de la UE), España no puede quedarse fuera del consenso comunitario", ha añadido.

Sánchez no ha detallado, una vez más, ni plazos ni fechas para el incremento en Defensa, y ha confiado en poder concretarlo "en próximas semanas" cuando se ultimen los mecanismos de financiación europeos.

Aún así, ha querido dejar "claro" que mientras "este Gobierno siga en pie" y él siga al frente del Ejecutivo, "este esfuerzo adicional en seguridad no se hará en detrimento de nuestro estado del bienestar". "Podemos hacer ambas cosas", ha incidido.

También ha señalado que el incremento del gasto en Defensa es solo una parte de la discusión y "lo verdaderamente importante" es "si invertimos juntos e invertimos mejor".

"Los europeos debemos pasar de poner en común nuestras políticas de seguridad y de defensa a desarrollar una política de seguridad y de defensa común con instrumentos de financiación únicos" como son las transferencias y las compras conjuntas, desarrollando "consorcios industriales panaeuropeos" y "aumentando la interoperabilidad de nuestros equipos", ha defendido. Asimismo, ha añadido, "lo que debemos hacer es crear el ejército europeo".

Sobre el plan español para impulsar la industria de defensa, ha dicho que "concentrará el grueso de la inversión adicional exigida para cumplir con nuestros socios europeos" y canalizará "programas de colaboración público-privada para crear un nuevo salto tecnológico e industrial en España".

Reacciones

Como era de esperar, desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el plan y ha asegurado que el principal "escollo" para lograrlo es Pedro Sánchez y y no el PP. "El Partido Popular no es el escollo para un pacto de Estado de defensa en España. El escollo es su Gobierno. El escollo es usted, que no tiene una propuesta seria y no tiene presupuesto, no tiene mayoría", ha afirmado.

El líder popular cree que "España necesita un pacto de Estado que refuerce sus capacidades en defensa", pero no se puede firmar "con partidos que defienden salir de la OTAN" o "con un presidente que entrega el control de las fronteras de la nación". "Si lo que pretende es que el Partido Popular sea su socio auxiliar cuando los demás le fallen, olvídese", ha advertido a Sánchez.

Por su parte, Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, también ha rechazado la propuesta de Pedro Sánchez de aumentar el gasto militar en el marco del plan de rearme de la UE.

"España no debe aceptar que más gasto equivale a más seguridad". La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha manifestado así la postura de su grupo parlamentario y ha señalado que una seguridad exclusivamente militarizada no solo resulta "ineficaz" ante amenazas tan complejas como las que afronta Europa, sino que "erosiona" las bases democráticas del proyecto europeo.