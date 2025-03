Política - IX ASAMBLEA DEL PNV

Ortuzar se va satisfecho de dejar un PNV "más grande" y una Euskadi que avanza como pueblo

En su último discurso como presidente del PNV, Andoni Ortuzar, visiblemente emocionado, ha agradecido el apoyo de los dirigentes y militantes de su partido: "Me he sentido, me siento, querido, apoyado e impulsado desde el primer día hasta hoy".

Andoni Ortuzar, en su discurso final. EITB Media Andoni Ortuzar, en su discurso final. EITB Media

Agencias | EITB Media

publicado: 30/03/2025 12:58 (UTC+2)

última actualización: 30/03/2025 13:11 (UTC+2)

Whatsapp Whatsapp Facebook Twitter Telegram Clipboard Email

X Link copiado

Euskaraz irakurri: Ortuzar pozik doa EAJ "handiagoa" eta herri gisa aurrera doan Euskadi utzi duelako

El presidente saliente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Andoni Ortuzar, ha afirmado este domingo que se va satisfecho porque en los doce años de su mandato el PNV se ha hecho "aún más grande" y Euskadi ha "avanzado como pueblo". "He sido feliz y juntos hemos hecho grandes cosas. Hemos hecho más grande aún a este partido y hemos avanzado como pueblo, nos hemos acercado más a esa Euskadi libre y soberana que soñamos, a ese Zazpiak Bat de nuestro escudo. Nuestra Ikurriña y nuestro anagrama, nuestra querida 'galleta', se han colocado en el punto más alto, no puedo pedir más porque me lo habéis dado todo", ha dicho ante la Asamblea General del PNV. Ha sostenido que Euskadi es un "pueblo en marcha hacia su libertad nacional y social y alguien tiene que decirle a este pueblo hacia dónde debe ir ahora, alguien tiene que liderar a este pueblo en marcha y mostrarle el camino correcto". "Lo hemos hecho -ha añadido- en los últimos cincuenta años, y lo debemos seguir haciendo". "De eso ha ido esta Asamblea General, las ponencias aprobadas ayer, el nuevo EBB y la nueva presidencia del EBB elegida hoy. Buena suerte Aitor (Esteban) y el nuevo equipo, la 'cadena no se ha interrumpido', somos el partido y somos los líderes", ha destacado. En su último discurso como presidente del PNV, Ortuzar, visiblemente emocionado, ha agradecido el apoyo de los dirigentes y militantes de su partido: "Me he sentido, me siento, querido, apoyado e impulsado desde el primer día hasta hoy". "Ahora me toca volver a la militancia de base. Me vuelvo contento, con la vaca de mi aitite, con mis sucedidos y con mis chistes malos, al lugar del que salí, al Batzoki de Abanto. Sabéis que siempre, siempre, estaré al servicio de este partido, siempre, como vosotros", ha manifestado. Ortuzar, que ha recordado que su primer mitin como orador fue también en un frontón, el de Gallarta cuando tenía 17 años, se ha despedido cantando un bertso que finalizaba con la frase "batasuna da indarra" (la unidad es la fuerza).

Si te interesó esto, quizá te interesen estos otros temas