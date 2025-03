Esteban afirma que el acuerdo sobre el nuevo estatus no está cerrado en Euskadi y que será difícil en Madrid

El nuevo presidente del EBB del PNV ha asegurado que "esto va a ser un camino muy largo y no nos tenemos que obsesionar con ello".

El recién elegido nuevo presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha rebajado las expectativas para lograr un nuevo estatus político para Euskadi. En este sentido, ha afirmado que no está cerrado en Euskadi, aunque "está bien encauzado", pero ha destacado que va a haber "mil dificultades" en Madrid.

"Vamos a ver, en estos momentos, las posiciones políticas de algunos partidos, del PP, por ejemplo, que ha hecho proposiciones no de ley en el Senado para decir que no se cumpla el Estatuto de Gernika y que no se den las transferencias que aparecen en el propio Estatuto. Ahora tiene mayoría absoluta en el Senado. Si tenemos que pasar una legislación y un nuevo Estatuto, va a tener que pasar por ahí", ha recordado. También ha destacado que en la actualidad existe "un recurso previo de inconstitucionalidad, incluso antes de llevarlo a referéndum, con lo cual va a haber mil dificultades".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, ha asegurado que no se puede pensar "que esto no está a la vuelta de la esquina". "No quiero generar luego frustraciones a la gente. Esto no es solo que nos podamos poner de acuerdo en Euskadi, que es posible que nos pongamos de acuerdo. Esa me parece que es la parte más sencilla, pero luego hay que ir allí (a Madrid). Yo ya he pasado allí 21 años y ya sé cómo va, no solo dentro del Parlamento, sino fuera (la presiones)", ha precisado.

Por ello, ha dicho que "va a ser un camino muy largo" y que "no nos tenemos que obsesionar tampoco con ello".

En su opinión, sí hay "una ventana de oportunidad y hay que intentarlo, pero no quiere decir que esta ventana sea la única, y que pasado este momento, no se vuelva a abrir". "Hay que estar atentos", ha apuntado.

En otro orden de cosas, Aitor Esteban ha sugerido que Euzkadi Buru Batzar contará con una portavocía para comunicar y conseguir que el partido jeltzale tenga una "no constante, pero sí periódica".