Una moción de censura de grupos locales quitará a UPN la Alcaldía de Noáin

agencias | eitb media

publicado: 31/03/2025 15:43 (UTC+2)

última actualización: 31/03/2025 15:44 (UTC+2)

Los grupos Aldatu Elortzibar (AE), Agrupación Independiente Noain – Elortzibar (AINE) y Somos Valle – Harana Gara (SV) han presentado una moción de censura contra el gobierno municipal de Noain-Valle de Elorz liderado por UPN.

En un comunicado difundido a la prensa, los tres grupos, que cuentan con mayoría en el Consistorio, por lo que sustituirán al alcalde de UPN, Sebastián Marco, han explicado que han tomado la decisión por "responsabilidad política".

Los concejales Luis Maya (AE) y Mikel Navarro (AINE) se alternarán en la Alcaldía en lo que resta de legislatura, y dentro de un gobierno de coalición entre las tres agrupaciones.

Según los grupos que ahora liderarán el Consistorio, la moción llega "en respuesta a la deriva que ha tomado un equipo de gobierno (UPN) que oculta de forma reiterada y premeditada información al resto de grupos municipales, limitando la capacidad de acción y decisión de una oposición constructiva a la que no se le está permitiendo trabajar".

"Los concejales llevamos tiempo avisando de que debían dejar de actuar como si tuvieran mayoría absoluta, pero han decidido insistir en una actitud que nos aísla permanentemente de las decisiones municipales. La situación dentro del consistorio es insostenible. Se ha creado una jerarquía de orden político que obstaculiza el trabajo diario y limita las atribuciones de nuestros empleados y empleadas públicas", han añadido en el comunicado.

El que será el nuevo equipo de gobierno, ha explicado que a las tres agrupación les une "el firme compromiso de trabajar de la mano, a pesar de las diferencias mostradas en el pasado, para seguir mejorando y dotando de servicios al valle".

"Como agrupaciones independientes y municipalistas contamos con un gran nexo de unión: la negativa ante la forma de trabajar de un equipo de gobierno que no comparte los principios más básicos de transparencia y de respeto a los estamentos públicos", han concluido.

Tanto UPN como PSN, los únicos grupos que no apoyan la moción, han coincidido en que la moción de censura presentada en el Ayuntamiento del Valle de Elorz "no se justifica ni responde a los intereses generales del Valle".

El PSN se ha desmarcado de la moción presentada, ya que no la comparte. "No compartimos ni las formas ni los argumentos de esta iniciativa. No creemos que este sea el camino adecuado para garantizar la estabilidad institucional y el buen gobierno del municipio", afirma Esther Iso, secretaria de Organización del PSN-PSOE.

"Sorprende que en diciembre se aprobaran los presupuestos municipales por unanimidad y que tres meses después, estos mismos grupos presenten hoy esta moción de censura", dice la socialista.