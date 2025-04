Aitor Esteban apuesta por negociar "en silencio" sobre autogobierno y critica las "prisas" de EH Bildu

Según el presidente del EBB del PNV, la discreción es necesaria para lograr un amplio acuerdo en materia de autogobierno. A su juicio, tras "los pasitos" que se han dado, "debemos continuar como se ha hecho hasta ahora".

publicado: 07/04/2025 10:00 (UTC+2)

última actualización: 07/04/2025 12:14 (UTC+2)

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha apostado por negociar "en silencio" para lograr un amplio acuerdo entre partidos políticos en materia de autogobierno y ha achacado a EH Bildu "tener prisa". Después de que la semana pasada Arnaldo Otegi asegurara que se necesita "ambición nacional", el líder jeltzale le ha respondido que el PNV ha trabajado desde siempre para crear, fortalecer y ampliar el autogobierno.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Esteban ha afirmado que la discreción es necesaria para primero lograr un acuerdo en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, aprobar en el Parlamento Vasco y llevarlo a Madrid. En este sentido, no cree que sea conveniente hablar día sí y día también en los medios de comunicación sobre un nuevo estatus político.

Ante la ambición que exige EH Bildu, Esteban se ha preguntado quién ha tenido ambición durante todos estos años. En este sentido, ha recordado que el PNV ha trabajando durante años primero creando el autogobierno, después reforzándolo, y posteriormente ampliándolo. Por contra, la izquierda abertzale, a su juicio, no ha participado o ha estado en contra. "¿Ahora ambición? ¿Qué es ahora año 0? ¿Ahora empieza la vida? ¿Ahora tenemos que empezar a correr porque alguno tiene prisa? ¿Porque hay una oportunidad? Oportunidad puede haber, o no, porque no es fácil", ha añadido. Por ello, ha pedido hacer las cosas "con cautela y bien". En cualquier caso, el presidente jeltzale ha señalado que cada vez que ha habido una posibilidad en Madrid ha estado "impulsando" y "ampliando" el autogobierno y así lo seguirá haciendo en adelante.

Esteban ha insistido en que, una vez alcanzado el acuerdo sobre autogobierno en Euskadi, no será fácil lograr la aprobación de Madrid. Por ejemplo, ha señalado que el PP a hecho proposiciones no de ley en el Senado (el PP tiene mayoría) para decir que no se cumpla el Estatuto de Gernika y que no se den las transferencias que aparecen en el propio Estatuto.

En cuanto a la política española, ve firme a Pedro Sánchez al frente del gobierno, aunque no consiga aprobar los presupuestos. En cualquier manera, Esteban ha reconocido que no ayuda que Podemos haya presentado candidata a las elecciones generales, sin que todavía haya fecha para las elecciones.

Por último, el presidente del PNV ha afirmado que Europa "debe responder unida" a los aranceles de Donald Trump, y buscar "otras alianzas", porque no cree que esas decisiones sean "para cuatro días".