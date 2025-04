Sumar y Podemos apuestan por patrias "basadas en personas y en el respeto de los derechos fundamentales"

Más allá "de fronteras, banderas o privilegios otorgados por derecho de sangre o nacimiento", con motivo del Aberri Eguna, ambas formaciones han reivindicado una "patria del pueblo".

Sumar ha reivindicado este domingo en el que se celebra el Aberri Eguna una patria vasca que no sea "mística" ni tenga una bandera "excluyente", sino que esté "abierta a nuevas voces y formas de pertenencia", y que, además, no sea "propiedad de ningún partido". También ha apostado por un nuevo Estatuto que avance en derechos desde una concepción federal, con el reconocimiento nacional de Euskadi y el "blindaje de lo común para un país verdaderamente compartido".En un documento hecho público esta mañana, Sumar ha recordado que la primera vez que se celebró el Aberri Eguna fue en 1932, en plena Segunda República, "con la ilusión de un pueblo que comenzaba a pensarse libre". "Hoy, recogiendo aquella esperanza, reivindicamos una idea de país que se renueve y se expanda: no como patria mística ni como bandera excluyente, sino como un proyecto vivido, abierto a nuevas voces y formas de pertenencia", señala.

"Hoy la patria es posibilidad, presente y disputa de un futuro colectivo, no propiedad privada de ningún partido o espacio político", ha añadido.

Por su parte, Podemos Euskadi ha apostado por la patria de la "gente", del "pueblo" y de los derechos sociales más allá "de fronteras, banderas o privilegios otorgados por derecho de sangre o nacimiento".

En un comunicado difundido con motivo del Aberri Eguna, ha señalado que hoy es un día con múltiples significados más allá de la palabra patria o de su acepción más nacionalista o abertzale.

Recuerda que Euskadi es un territorio lleno de pluralidad y diversidad en el que parte de la ciudadanía vasca "se queda fuera de estas lógicas nacionales o más bien nacionalistas o abertzales".