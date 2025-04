Pradales, un año después de la victoria electoral: "Ajuria Enea ha sido un espacio abierto y de encuentro"

El lehendakari destaca que durante su mandato ha tratado de hacer política escuchando a la gente, siendo "honesto y autoexigente" y afrontando los problemas de frente.

publicado: 21/04/2025 15:56 (UTC+2)

última actualización: 21/04/2025 15:55 (UTC+2)

El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado este lunes con motivo del primer aniversario de la celebración de las últimas de la CAV que desde que fue elegido para el cargo Ajuria Enea ha sido un "espacio abierto y de encuentro".

"He mantenido una relación directa con los partidos políticos y los principales agentes económicos y sociales de Euskadi. También con nuestro tejido industrial ante la volatilidad y la incertidumbre del escenario económico global", subraya el lehendakari en una publicación en la red social Linkedin.

En el artículo, titulado 'De Imanol a Lehendakari', Pradales también se refiere a los encuentros que ha mantenido con la presidenta de Navarra, María Chivite, y el presidente de la Mancomunidad de Iparralde, y señala que ha procurado tener una relación que respondiera a los intereses de Euskadi con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En su publicación Pradales asegura que ha tratado de hacer política escuchando a la gente, siendo "honesto y autoexigente" y afrontando los problemas de frente para avanzar "como país y crecer en bienestar".

"La verdad es que por mucho que me lo hayan preguntado no sé cuándo pasé de ser Imanol a Lehendakari. No lo sé. Seguramente, porque nunca he dejado de ser Imanol, aquel chaval que siempre soñó con trabajar por una Euskadi libre, de mujeres y hombres libres", concluye.