Ortuzar: 'PNV defenderá el autogobierno en el tema de la paga extra'

01/12/2012

Ortuzar ha afirmado que su partido está haciendo "profundos estudios jurídicos" para proteger a los empleados públicos.

El presidente del BBB del PNV Andoni Ortuzar ha afirmado que la defensa del autogobierno "contra la invasión competencial" por el Estado siempre ha sido "el santo y seña" de su partido, y cuando acceda al Gobierno vasco, lo seguirá haciendo también en relación al abono de la paga extra de Navidad a los funcionarios.

Además, ha afirmado que su partido está haciendo "profundos estudios jurídicos" para proteger a los empleados públicos e impedir la posible inhabilitación de aquellos que firmen la orden del Ejecutivo vasco en funciones de abonar la paga extra, como ha advertido el secretario de Estado de Administraciones públicas, Antonio Beteta.

En una entrevista concedida a Europa Press, Ortuzar ha manifestado que "habla muy mal" de un responsable público que "amenace e intente amedrentar a representantes de otras instituciones".



El presidente del PNV en Bizkaia se ha referido, de esta forma, a la polémica surgida después de que el Gobierno vasco en funciones anunciara el pasado martes su decisión de abonar la paga extra de Navidad a los funcionarios, pese al decreto Ley de Rajoy para que se eliminara.

El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha advertido de que "la acción" del Ejecutivo autonómico "es ilegal" y será recurrida ante el Tribunal Constitucional. Además, ha afirmado que el funcionario que firme la orden del Gobierno vasco de abonar la extra "será sujeto a juicio del gobierno y se le exigirá responsabilidad", lo que podría conllevar su suspensión especial del cargo público por un periodo entre siete y diez años.

Andoni Ortuzar ha insistido en que el PNV, que accederá este mes al Gobierno vasco, no está de acuerdo con la medida del Ejecutivo del PP de no pagar la extra, y ha señalado que, "efectivamente, Euskadi tiene competencia jurídica para determinar si toma esa medida o no".

"Nosotros siempre hemos defendido la capacidad de autogobierno en el ámbito laboral, el marco autónomo de relaciones laborales y, en este tema, también entendemos que el Gobierno tiene cierta coherencia al defender el ámbito vasco de competencia", ha indicado.

En cuanto a la Diputación de Bizkaia, gobernada por el PNV, que ha optado por no pagar la extra de Navidad y adelantar la de junio a enero, ha recordado que la institución foral está "en una diferente situación jurídica" a la del Gobierno vasco.