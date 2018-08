Política

Independientes y Bildu

Presentan una moción de censura contra la alcaldesa del PP en Treviño

Redacción

01/12/2012

Justifican que la alcaldesa "ni siquiera vive en la localidad y tiene paralizado el Ayuntamiento, que no ha sido capaz de aprobar los presupuestos".

Los concejales de las dos agrupaciones independientes de Treviño, con dos ediles cada uno, con el apoyo del representante de Bildu, han presentado una moción de censura contra la alcaldesa de Treviño (Burgos), Inmaculada Ranedo (PP), que se convertirá en una concejala más del Ayuntamiento el próximo 14 de diciembre.



Ranedo ha expresado su intención de seguir como "una concejala más" en este municipio del enclave burgalés de Treviño, geográficamente ubicado en Álava, y ha considerado que la moción de censura "no obedece al interés general, sino al interés particular de quienes no tienen más en común que su deseo de anexión a Álava".



En este sentido, ha expresado sus dudas respecto a las relaciones futuras del Ayuntamiento del enclave burgalés con la Junta de Castilla y León.



El Ayuntamiento de Treviño está gobernado por el PP que cuenta con tres concejales, Ciudadanos de Treviño y la Candidatura Independiente tienen dos ediles; y sendos Bildu y el PNV, único partido, éste último, que no respalda la moción de censura.



Aunque Bildu respaldará la moción de censura, su representante no se incorporará al nuevo equipo de gobierno municipal. Fuentes próximas a la agrupación independiente de electores han adelantado que el próximo alcalde será uno de sus integrantes, Ignacio Portilla, vinculado a movimientos partidarios de la anexión de Treviño a Álava.



Adolfo Estavillo, portavoz de "Ciudadanos del Condado", la otra agrupación de electores independiente ha justificado la moción de censura porque la actual alcaldesa "ni siquiera vive en la localidad y tiene paralizado el Ayuntamiento, que no ha sido capaz de aprobar los presupuestos".