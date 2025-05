Una semana después del apagón el Gobierno español no descarta ninguna hipótesis, incluido el ciberataque

El Ejecutivo español considera que la investigación que lleva a cabo para esclarecer las causas del apagón se prolongará durante un periodo de entre tres y seis meses.

Agencias | EITB Media

publicado: 06/05/2025 18:55 (UTC+2)

última actualización: 06/05/2025 19:14 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Itzalaldia izan eta astebetera, Espainiako Gobernuak ez du hipotesirik baztertzen, tartean zibererasoarena

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado este martes que se mantienen abiertas todas las vías de investigación sobre el apagón y que el Gobierno español no descarta ninguna línea, incluido un eventual ciberataque.

También la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que sería una "imprudencia" descartar por ahora el ciberataque como causa del apagón.

"Red Eléctrica de España puede hablar sobre su dispositivo, pero Red Eléctrica de España no tiene el control de lo que ha pasado en los centros de control de todo nuestro país, por tanto, también pido principio de prudencia (...) Pero lo que es una imprudencia es afirmar que no hay un ciberataque cuando los centros de control no dependen de Red Eléctrica de España. Esta afirmación, desde luego, no va guiada por el principio de prudencia", ha apuntado.

La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz. Foto: EFE

López ha señalado que están volcados con todos los recursos del Estado para poder llegar hasta el final, como dijo el presidente de Gobierno español, y conocer toda la verdad.

En ese sentido, el Gobierno español considera que la investigación que lleva a cabo para esclarecer las causas del apagón se prolongará durante un periodo de entre tres y seis meses, según han indicado fuentes gubernamentales.

Se trata de un periodo similar al que se tomará la Comisión Europea para presentar sus propias conclusiones sobre el incidente, que se dio un plazo de medio año para tener listo su informe en el que hará recomendaciones a España.

La vicepresidenta tercera dl Gobierno español, Sara Aagesen, en el Senado. Foto: EFE

Impulso a las interconexiones

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha cerrado la puerta a especular sobre qué motivó el apagón de hace una semana, y ha asegurado que el sistema eléctrico está trabajando ahora en situaciones reforzadas tanto de seguridad de operación como de ciberseguridad y sistemas digitales.

Durante su intervención en el pleno del Senado, Aagesen ha insistido en que primero hay que identificar las causas del incidente para después determinar las responsabilidades, y se ha comprometido a seguir impulsando las interconexiones con Francia para conseguir un sistema eléctrico más robusto.

En este sentido, la ministra ha explicado que las interconexiones "siempre han sido una máxima prioridad" para el Gobierno, que lleva tiempo trabajando con Francia, Portugal y la Comisión Europea para que "lleguen lo antes posible".

Respecto al apagón del pasado 28 de abril, que afectó a la España peninsular y Portugal, Aagesen ha destacado las labores de reestablecimiento del suministro en "tiempo récord". Ahora, el foco está puesto en identificar la causa del incidente, aislarla y poner todas las "medidas necesarias" para que no se repita.

La ministra ha aprovechado sus turnos de palabra para reprochar, especialmente a los senadores de VOX y PP, su "irresponsabilidad". "Me parece tremendamente irresponsable que crean ustedes que saben las causas y aporten las soluciones, cuando ni los mayores expertos en la materia las saben", ha espetado. "Por favor, rigor para la ciudadanía", ha concluido Aagesen.

Comisión Europea: "No hay razón para pensar que es por las renovables"

Por último, el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, ha felicitado hoy a España y Portugal por la gestión del masivo apagón y ha dicho no ver "razón" para relacionar la interrupción de suministro con la alta penetración de las fuentes de generación renovable en la Península Ibérica.

El comisario ha señalado que es "demasiado pronto para decir cuáles fueron las causas" y ha dicho que espera saber más a través de las investigaciones nacionales e internacionales que se ejecutarán para comprender lo sucedido. En todo caso, "no hay razón para pensar que es por las renovables", ha agregado.