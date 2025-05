El Gobierno Vasco rechazará, sin el apoyo del PSE-EE, el decreto sobre nuevas universidades

Entre los motivos de rechazo, el Departamento de Universidades enumera aspectos formales, como su tramitación por la vía de urgencia sin justificar debidamente tal procedimiento en un asunto de gran calado.

publicado: 08/05/2025 10:26 (UTC+2)

última actualización: 08/05/2025 10:50 (UTC+2)

El Gobierno Vasco manifestará hoy en la Conferencia General de Política Universitaria su rechazo al proyecto de decreto que endurece los criterios para crear centros universitarios sin el apoyo de los consejeros socialistas, que tachan esta decisión de "unilateral" por parte del PNV.

El consejero de Ciencia, Universidades, e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha explicado a su llegada al Parlamento Vasco la postura contraria al decreto que expresará el viceconsejero de Universidades, Xabier Aizpurua, en la reunión que se celebra esta tarde.

Preguntado por esta cuestión en el mismo escenario, el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha respondido que la postura contraria al decreto no ha sido consensuada en el seno del Gobierno autonómico, integrado por PNV y de PSE-EE, y que los consejeros de su partido pedirán explicaciones por ello en la próxima reunión del Consejo de Gobierno Vasco.

"Es una opinión del consejero que se circunscribe a su ámbito y al partido al que representa y no al conjunto del gobierno porque nosotros no la compartimos. Es unilateral y no está consensuada con los miembros socialistas del gobierno, que debería tener una sola posición hablada y negociada", ha señalado.

El consejero por su parte ha dado detalles sobre los motivos por los que su viceconsejero manifestará su oposición al decreto que, a su juicio, altera el régimen jurídico universitario, y al cual el Gobierno Vasco ya presentó alegaciones el pasado 15 de abril, que no han sido respondidas todavía por el Ministerio.

En cuanto al decreto, entre los motivos de rechazo, el Departamento de Universidades enumera aspectos formales, como su tramitación por la vía de urgencia sin justificar debidamente tal procedimiento en un asunto de gran calado.

Otro de los argumentos es que invade atribuciones que corresponden a las comunidades autónomas, y también critica que genera "un entorno normativo restrictivo" que dificulta la incorporación de nuevas universidades al sistema, "afectando de forma negativa a la diversidad y calidad del panorama universitario".

También denuncia que se exija un número mínimo de estudiantes de 4500, "cuando algunas de las mejores universidades del mundo tienen números inferiores".