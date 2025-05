Iratxe Sorzabal llevará a Estrasburgo su única condena en España "por basarse en la confesión bajo torturas"

Tras la absolución de Sorzabal este jueves por parte de la Audiencia Nacional, que reconoció que su autoinculpación había sido bajo tortura, su abogado ha anunciado que acudirán al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para lograr la revocación de la condena de 2022.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 10/05/2025 15:59 (UTC+2)

última actualización: 10/05/2025 16:02 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Sorzabalek Estrasburgora eramango du Espainian duen zigor bakarra, "torturapeko aitortzan oinarritzeagatik"

El abogado de Iratxe Sorzabal, absuelta de un delito de estragos al dar por probado la Audiencia Nacional que asumió la autoría del atentado tras ser sometida a "tratos inhumanos", llevará al Tribunal de Estrasburgo el único caso por el que ha sido condenada en España al considerar que el fallo judicial se basó en la misma prueba que el absolutorio.

El letrado, Aiert Larrarte, ha hecho este anuncio en una rueda de prensa junto a reponsables de Egiari Zor, así como de Eskubideen Behatokia, observatorio de derechos humanos que está estudiando "las posibilidades y la eficacia de presentar denuncia contra los guardia civiles que participaron en la detención, interrogatorios y tortura de Sorzabal".

Larrarte ha destacado que al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) va a recurrir "seguro", ya que en España se han agotado todas las instancias, incluida la del Constitucional, y entiende que la condena impuesta a Sorzabal (a 24 años de cárcel en 2022 por un doble atentado cometido en Gijón en 1996) se apoya en el mismo manuscrito que la Audiencia Nacional ha declarado "nulo de pleno derecho".

Malos tratos probados

La AN ha absuelto a la exjefa de ETA de un delito de estragos por la colocación de un artefacto explosivo en 1995 en la frontera de Irun (Gipuzkoa) porque esa "kantada" que escribió tras ser arrestada en 2001 es "nula de pleno derecho al haberse obtenido mediante la violación de los derechos fundamentales de la acusada, pues es consecuencia de malos tratos (aplicación de electrodos) que sufrió durante su detención".

El abogado ha destacado que esa confesión por escrito se ha utilizado contra su representada en tres juicios y solo ha sido condena en uno -el del doble atentado de Gijón-, ya que también fue absuelta de otro atentado perpetrado en Alicante.

"La Audiencia Nacional, por primera vez, pone de manifiesto lo que sabíamos todos, tanto en Euskal Herria como en el Estado español, que Iratxe Sorzabal había sido torturada a manos de la Guardia Civil. Desconocemos las consecuencias que tendrá esto, tanto como para Iratxe como para otras personas, y creo que bastante nos costará que tenga efectos sobre ella, pero si no hacemos nada, no va a haber ninguna ningún tipo de consecuencia automática", ha remarcado.

El abogado de Sorzabal con una imagen que muestra las torturas detrás. Foto: EFE

Abierta la posibilidad de denunciar a los torturadores

Por su parte, Iratxe Urizar, del observatorio de derechos humanos, se ha preguntado "quiénes fueron los torturadores" y ha dicho que están analizando la posibilidad de presentar una denuncia.

"Jueces y fiscales no pueden hacer oídos sordos a la constatación de prácticas de torturas y malos tratos, más aún provenientes de un órgano penal. No se puede permitir que se corra un velo de impunidad y no haya una investigación en profundidad en la jurisdicción penal, competente para estos hechos. No sería comprensible", ha recalcado.

Ha dicho además que, "si la justicia española no reacciona", se verán obligados "a recorrer el camino internacional".

Ampliar el plazo del reconocimiento a los torturados

Ainara Esteran, de Egiari Zor, ha dicho que esperan "una reacción unánime y contundente" por parte de las instituciones vascas, a las que ha hecho un llamamiento a "no naturalizar episodios de esta índole".

Ha señalado que el reconocimiento de las víctimas de la violencia en Euskadi debe ser "integral" y debe "garantizar la igualdad en derechos de las víctimas", y ha reclamado una modificación de la ley vasca de reconocimiento para "dar protección legal a quienes fueron torturadas después de 1999".

Documental "Bi arnas", disponible en Primeran

En 2022 se rodó y se estrenó el documental "Bi arnas" basado en las torturas a Iratxe Sorzabal y la relación con su madre. TV3 de Cataluña emitió el documental el 14 de marzo de 2023 y también se proyectó en el Zinemaldia de 2024. Actualmente se puede ver en la plataforma Primeran de EITB.