El Gobierno español focaliza el comienzo del apagón eléctrico en Granada, Badajoz y Sevilla

"Sabemos claramente que no fue problema de cobertura, de reserva o del tamaño de las redes", ha afirmado Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

publicado: 14/05/2025 11:31 (UTC+2)

última actualización: 14/05/2025 11:44 (UTC+2)

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que las pérdidas de generación en el sistema eléctrico en el apagón del pasado 28 de abril empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla.

A pregunta del diputado del Partido Popular Borja Sémper en el Pleno del Congreso de los Diputados, Aagesen ha señalado que se están analizando "millones" de datos que han permitido ya conocer algunos elementos del incidente que hizo colapsar el sistema eléctrico peninsular.

Así, ha recordado que ya se sabe que hubo dos oscilaciones media hora antes del sistema de la Península Ibérica con el resto del continente europeo, tal y como informó la pasada semana Entso-E, la entidad que agrupa a los transportistas y operadores del sistema europeos eléctricos.

Además, ha subrayado que también se han descartado hipótesis ya gracias al trabajo realizado en estas más de dos semanas. "Sabemos claramente que no fue problema de cobertura, que no fue problema de reserva y que no fue problema del tamaño de las redes", ha dicho.

No obstante, ha destacado que el Gobierno, con el comité de investigación que creo para abordar la crisis de electricidad, seguirá "trabajando desde el rigor y no haciendo hipótesis".

Así, Aagesen se comprometió a trabajar "con total transparencia" y "sin descanso" para llegar a la verdad en un incidente de "extrema complejidad" y que requiere "rigor".