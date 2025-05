Acaba sin avenencia la conciliación entre el rey emérito de España, que no va, y Revilla, que no rectifica

El abogado del expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla asegura que no mintió al llamar "evasor fiscal" a Juan Carlos de Borbón, y que sus declaraciones se basan en información publicada por numerosos medios. La letrada de Juan Carlos I dice que "no todo vale en la contienda política".

publicado: 16/05/2025 15:22 (UTC+2)

última actualización: 16/05/2025 15:21 (UTC+2)

El acto de conciliación entre el rey emérito de España y el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, celebrado este viernes en los juzgados de Santander, ha terminado sin avenencia, sin que Juan Carlos I haya asistido a la vista y después de que el también secretario general del PRC se haya negado a rectificar, como pedía en la abogada designada por el monarca, que acompañada de su procurador se ha ratificado en el escrito.

La conciliación ha durado quince minutos: ha comenzado a las 10:05 horas y ha finalizado a las 10:20 sin un acuerdo entre las partes ya que como ha explicado el letrado del regionalista, el catalán José María Fuster-Fabra, en dicho escrito -previo a la interposición de una demanda por injurias y calumnias- se pide a su cliente que "reconozca que ha mentido" cuando llamó "evasor fiscal" al exjefe del Estado.

Algo que no se puede hacer, según el abogado de Revilla, que ha asegurado que su patrocinado "no mintió". En este sentido, ha indicado que si bien ha vertido "opiniones muy críticas" contra el padre del actual Rey de España, lo ha hecho en base a unos hechos que no conoce por sí mismo, sino por diversas informaciones publicadas en "muchos" medios de comunicación.

El abogado ha precisado que una mentira se dice en contra de "lo que se sabe, se cree o se piensa", el abogado ha señalado que el expresidente cántabro "puede no saberlo, pero sí pensar o creer" que lo que él ha leído en los medios y dicho después en programas es "cierto", toda vez que "la fuente de conocimiento es real" y en las noticias se citan además fuentes oficiales (como un informe de la Fiscalía Anticorrupción que se archivó porque prescribió y dada la inviolabilidad del monarca), ha remachado.

Fuster-Fabra, que ha evidenciado asimismo que el emérito no ha ejercido nunca ningún tipo de acción contra medios de comunicación que publicaron esas informaciones, ha sentenciado que como su cliente "no mintió" no se puede avenir en el acto de conciliación, de cara al cual Juan Carlos I le reclamaba, además de una rectificación pública, 50 000 euros por manifestaciones injuriosas y calumnias en programas de televisión que vulnerarían su derecho al honor (cuantía que destinaría a Cáritas España).

En aras de intentar llegar a un acuerdo, y teniendo en cuenta los argumentos del representante legal de Revilla, la letrada del Juzgado ha concedido a conciliantes y conciliados un turno extra de réplica y contra réplica, que la abogada del rey emérito ha aprovechado para opinar que la otra parte tiene un interés "más mediático que jurídico" en esta cita.

"No todo vale en la contienda política", ha remachado esta letrada, antes de evidenciar que en este caso no se trata de ciudadanos particulares y de aseverar que Revilla "goza de más prerrogativas" que el rey.Por alusiones, el regionalista ha pedido la palabra al finalizar el acto, extremo que la letrada del Juzgado le ha concedido y ha podido así aclarar que no tiene más privilegios que el monarca, pues fueron él y su partido quienes suprimieron el aforamiento de los diputados en Cantabria. "Por eso estoy aquí", ha sentenciado.