La Fiscalía archiva la denuncia contra Monedero por agresión sexual y contra la cúpula de Podemos

La denuncia se interpuso en marzo ante la Fiscalía de Área de Vigo, en representación de la plataforma "Xuntos por Galicia".

publicado: 28/05/2025 15:14 (UTC+2)

última actualización: 28/05/2025 15:24 (UTC+2)

La Fiscalía de Madrid ha archivado una denuncia presentada contra Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, por presunta agresión sexual, y contra Irene Montero, Ione Belarra y Ángela Rodríguez 'Pam' por presunto encubrimiento y omisión del deber de socorro. La denuncia fue interpuesta por la plataforma "Xuntos por Galicia" en marzo.

El fiscal concluye que no hay pruebas suficientes para imputar a Monedero, ya que las supuestas víctimas no han presentado denuncia formal ni se han aportado datos claros sobre los hechos (fecha, lugar o detalles). Además, no se identifican elementos que indiquen abuso de poder ni vulnerabilidad de las presuntas víctimas.

En cuanto al presunto encubrimiento y omisión del deber de socorro por parte de las dirigentes de Podemos, la Fiscalía determina que no se han dado conductas que encajen en estos delitos, ya que no hubo acciones para ocultar los hechos ni evidencia de una situación de peligro que justificara un auxilio no prestado.

Se considera que la denuncia refleja un desacuerdo con la actuación política interna del partido más que una infracción penal.