Ansola anima a la militancia del PNV a volver a las calles para "escuchar, compartir y construir comunidad"

Los jeltzales han celebrado en Muskiz el Alderdikide Eguna de Ezkerraldea-Meatzaldea, un encuentro con afiliados en el que se ha rendido homenaje, entre otros, a su expresidente Andoni Ortuzar y al exburukide de Organización, Joseba Aurrekoetxea.

publicado: 31/05/2025 15:45 (UTC+2)

última actualización: 31/05/2025 16:28 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Kalera itzultzeko eta "entzuteko, partekatzeko eta taldea eraikitzeko" deia egin die Ansolak alderdikideei

El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha hecho un llamamiento a "activar toda la fuerza del partido, revisar lo hecho, afinar lo pendiente y volver a la calle, pueblo a pueblo, barrio a barrio", apelando a la militancia a "escuchar, compartir y seguir construyendo comunidad". "Este trabajo no lo va a hacer nadie en nuestro nombre, sino que lo asume cada alderdikide, cada batzoki, cada concejal y cada responsable local", ha dicho.

Arropado por una amplia representación de militantes, Ansola ha intervenido este mediodía en Muskiz en el Alderdikide Eguna de Ezkerraldea-Meatzaldea, donde ha reivindicado el "compromiso diario y colectivo del PNV para seguir construyendo Bizkaia y Euskadi".

Durante su discurso, ha subrayado que "el partido no vive del relato, sino de los hechos" y ha manifestado que el PNV "no descansa entre elecciones, sino que trabaja todos los días", para defender una forma de hacer política basada en el "compromiso, la cercanía y la acción".

Pese al carácter festivo de la jornada, Ansola no ha querido olvidar el asesinato de una niña ayer en Bilbao, por lo que sus primeras palabras han sido de "firme condena, indignación y tristeza". "Un crimen atroz, perpetrado con una crueldad intolerable", ha lamentado, para denunciar que utilizar a una menor para dañar a una mujer es "la forma más brutal y despiadada de violencia machista".

En este sentido, el dirigente jeltzale ha afirmado que erradicar la violencia contra las mujeres es una "prioridad política y una urgencia moral".

Por otro lado, el presidente del BBB ha lanzado un mensaje directo a quienes, según sus palabras, "están de moda sin gobernar". Así, ha acusado a EH Bildu de "refugiarse en el ruido y en la ambigüedad para evitar definir su proyecto". "No hacen lo que de verdad querrían hacer y, por eso, no solo no hacen, sino que intentan que los demás tampoco hagamos", ha denunciado.

Asimismo, ha tenido palabras para el Partido Popular, al que ha acusado de seguir "actuando desde el rencor", en lugar de colaborar en favor de una Euskadi más próspera. "Siguen poniendo piedras en el camino, en vez de construir con ellas. ¡Allá ellos! porque la gente espera colaboración, progreso y entendimiento: modelo PNV", ha agregado.