La ponencia del Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía

Sin embargo, el borrador de sentencia no se pronuncia sobre el delito de malversación. La ponencia redactada se repartirá este lunes entre los magistrados del Constitucional y las deliberaciones arrancarán el 24 de junio.

publicado: 02/06/2025 08:15 (UTC+2)

última actualización: 02/06/2025 09:14 (UTC+2)

El borrador de sentencia del Tribunal Constitucional (TC) avala los aspectos principales de la ley de amnistía, según adelantan hoy varios medios de comunicación y confirman fuentes jurídicas a Europa Press.

La ponencia elaborada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, respalda la constitucionalidad de gran parte de la ley de amnistía, aunque estima parcialmente tres de los motivos de inconstitucionalidad esgrimidos por el PP, en su recurso presentado el pasado 9 de septiembre, sobre aspectos menores de norma.

Sin embargo, la ponencia no se pronuncia expresamente sobre el delito de malversación —según algunos medios porque el PP no impugnó aspecto relacionado alguno con el delito de malversación—, cuya interpretación por parte del Tribunal Supremo (TS) ha conducido a no aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont, y al resto de líderes independentistas.

Así las cosas, la ponencia se repartirá este lunes entre los diez magistrados del tribunal de garantías constitucionales de cara al pleno del 10 de junio, ya que el día 24 darán comienzo las deliberaciones e intervenciones para cerrar la cuestión, que pueden prolongarse varios días, previsiblemente hasta el 26 de junio.

La ley de amnistía cumple un año y por el momento los principales líderes independentistas, como el expresident Carles Puigdemont, se han quedado fuera de la misma, a la espera de lo que resuelva en breve el Tribunal Constitucional.

El recurso del PP marcará la línea a seguir al resto de la treinta que se está tramitando simultáneamente en el tribunal.