Sánchez plantea a los presidentes autonómicos triplicar la inversión pública en vivienda

El presidente español ha enviado una carta a los mandatarios autonómicos para pedirles un acuerdo en esta materia. Sánchez propone vincular la inversión al compromiso de blindar la calificación de las viviendas protegidas y acabar con el monopolio de la información que tienen los portales privados.

Agencias | EITB Media

publicado: 04/06/2025 17:01 (UTC+2)

última actualización: 04/06/2025 17:18 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Sanchezek etxebizitzan inbertsio publikoa hirukoiztea proposatu die erkidegoetako presidenteei

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a los presidentes autonómicos ante la celebración en Barcelona de la Conferencia de Presidentes para pedirles un Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030 con medidas como triplicar la inversión pública, hasta casi 7000 millones de euros, en esta materia.

En la carta, Sánchez resalta que la Conferencia de Presidentes es un foro para fomentar el diálogo y el intercambio de ideas entre administraciones y considera que debe servir para hacer frente a problemas como el de la vivienda y debatir sobre ello el viernes "de forma serena y constructiva".

Para Sánchez, el acceso a la vivienda es un desafío que hay que afrontar porque lo que se ha hecho hasta ahora estima que no es suficiente. Sánchez señala que el acuerdo podría aprobarse en los próximos meses y se asentaría en tres compromisos.

Respecto a la primera de esas propuestas, el presidente del Gobierno español explica que en el último Plan Estatal (2022-2025), las administraciones destinaron 2300 millones de euros a construir vivienda pública, rehabilitar edificios y facilitar el acceso al alquiler.

Ahora pide aumentar esa cantidad hasta casi los 7000 millones de euros, de los que el Gobierno español se compromete a aportar 4000 (un 60 %) siempre y cuando lo ejecutivos autonómicos asuman más corresponsabilidad y aporten al menos 2700 millones.

Blindar indefinidamente la calificación de las viviendas

Respecto a la segunda propuesta, vincular la inversión al compromiso de blindar indefinidamente la calificación de las viviendas con protección pública, lamenta que la gran mayoría de las 2,4 millones de casas protegidas construidas en los últimos 45 años fueran pasto de la especulación y de los fondos buitre.

"Mi propuesta es que pongamos fin a esta terrible sangría y que todos nos comprometamos a que las viviendas que se financien con dinero público mantendrán de forma permanente su calificación de vivienda protegida, ofreciendo así -explica- una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía".

Acabar con el monopolio de la información

Respecto a su deseo de acabar con el monopolio de la información que tienen algunos portales privados, señala que no hay una base de datos pública y fiable que permita conocer los precios reales de compra, venta o alquiler, y eso impide a los gobiernos diseñar mejores políticas públicas y a los ciudadanos negociar de forma adecuada el precio de sus casas.

Por eso, plantea a los presidentes autonómicos que todas las administraciones vuelquen la información que tengan en una base de datos agregada y que se ponga a disposición de la ciudadanía, las universidades y el sector en un portal web.

La respuesta de varias comunidades gobernadas por el PP no se ha hecho esperar. Así, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha tildado el planteamiento como uno los "anuncios publicitarios" que hace Sánchez antes de las Conferencias de Presidentes, y luego "si te he visto no me acuerdo".

"Ni conozco la propuesta ni sé cuál es el contenido". "Está en el orden del día la Conferencia y nos tenemos que enterar por los medios de comunicación el día antes [...], pues mal empezamos", ha lamentado la jefa del Ejecutivo cántabro.

La consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha urgido al jefe del Ejecutivo español a "cambiar" la Ley estatal de Vivienda, que "está agravando y dificultando el acceso" a la misma, en vez de dedicarse a ofrecer "muchas condiciones y pocas soluciones" a las comunidades autónomas sobre esa materia.