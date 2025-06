El Ayuntamiento de Beasain condena la actitud 'de coacción' a policías en las txosnas

La Junta de Portavoces del Consistorio ha aprobado el texto con el apoyo de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos. EH Bildu, por su parte, ha publicado una nota en la que muestra su "disconformidad" ante los hechos y el "apoyo" a los "ciudadanos que fueron discriminados por su profesión".

Agencias | EITB Media

publicado: 05/06/2025 16:14 (UTC+2)

última actualización: 05/06/2025 17:25 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Beasaingo Udalak poliziak txosnetatik kanporatu izana gaitzetsi du

El Ayuntamiento de Beasain ha condenado este jueves las actitudes "discriminatorias y de coacción" ocurridas el pasado lunes en el recinto de las txosnas instaladas para las fiestas municipales, donde "varias personas fueron obligadas a abandonar el lugar por su condición de agentes de policía". En el texto se pide a la Comisión de Txosnas que condene los hechos y que se comprometa a que "no se repitan".

La condena llega después de que el sindicato ErNE denunciará la "intolerable expulsión y señalamiento público" del recinto de los agentes que se encontraban fuera de servicio.

La Junta de Portavoces del Consistorio ha aprobado un texto de condena, con el apoyo de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos. La declaración aprobada por el Consistorio de Beasain subraya que este tipo de actuaciones son "incompatibles con los valores de una sociedad democrática, plural y respetuosa" y refirma el compromiso de los firmantes con "la educación en valores: igualdad, no discriminación, respeto al diferente y rechazo al odio".

Por ello, solicitan a las personas representantes de la Comisión de Txosnas que se manifiesten públicamente "condenando las actitudes discriminatorias y de coacción" que se han dado, "disculpándose" ante las personas agredidas, y "comprometiéndose a que este tipo de actitudes no se repitan".

Asimismo, apuntan que el Ayuntamiento revisará el convenio que tiene con la Comisión de Txosnas para "garantizar el respeto a unos principios democráticos que son fundamentales para nuestra sociedad", con el objetivo de que "no se repitan ese tipo de agresiones que tanto daño hacen a la convivencia".

EH Bildu no se ha sumado a la declaración del Ayuntamiento y ha enviado una nota a los medios mostrando su "disconformidad" con los hechos ocurridos, que califica de "no aceptables", y su "apoyo a los ciudadanos que han sufrido discriminación por razón de su profesión". Afirman que "no aceptan" ningún acto de "discriminación ni acoso, por razón raza, origen, lengua, género, sexo, ni profesión". "En el camino hacia la convivencia, queremos construir un pueblo formado por personas de diferentes mentalidades", aseguran.

No obstante, en relación a la revisión del convenio, la formación abertzale ha querido poner en valor el trabajo realizado "durante años" por diversos agentes para "enriquecer y organizar las fiestas", y opina que "no es lícito condicionar el trabajo futuro" de estas personas, "a raíz de estos hechos concretos".

Por su parte, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha criticado esta mañana la actitud de los jóvenes que imponen su autoridad en espacios públicos: "Es muy serio y no deberíamos admitirlo", ha dicho.