El Gobierno Vasco tacha de "intolerable" la falta de respeto al euskera en la Conferencia de Presidentes

Lehendakaritza ha expresado su profundo malestar por las actitudes de Isabel Díaz Ayuso y algunos presidentes autonómicos durante la intervención del lehendakari, Imanol Pradales, y reclama respeto a la pluralidad lingüística.

El Gobierno Vasco ha expresado su "profundo malestar" por la actitud de algunos presidentes autonómicos durante la intervención del lehendakari, Imanol Pradales, en la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Barcelona.

Según fuentes de Lehendakaritza, resulta "intolerable" la falta de respeto mostrada hacia "el euskera, el propio lehendakari y el pueblo vasco", después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, abandonara la sala en cuanto Pradales comenzó a hablar en euskera.

El Ejecutivo vasco también reprocha que otros dirigentes autonómicos optaran por no utilizar los dispositivos de traducción simultánea habilitados para garantizar la comprensión mutua.

A su juicio, esta actitud choca con el espíritu de la Conferencia, que por primera vez permite el uso de las lenguas cooficiales –catalán, gallego y euskera– junto al castellano. "Respetar las lenguas oficiales no es un gesto menor", han subrayado las mismas fuentes, que recuerdan que se trata de una cuestión de "igualdad lingüística, respeto institucional y democrático".

"Respetar las lenguas oficiales no es un gesto menor: es una cuestión de derechos de igualdad lingüística, respeto institucional, cultural y democrático. El euskera es lengua oficial y patrimonio de toda Europa", han concluido.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha considerado que Isabel Díaz Ayuso ha demostrado "carecer de argumentos profundos para hacer política".

"Quien se escandaliza por el empleo del euskera o el catalán tiene un serio problema y demuestra que carece de argumentos profundos para hacer política", ha escrito Esteban en sus redes sociales, en las que ha felicitado al lehendakari por hablar en euskera.

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha advertido de que "tampoco los fascistas del siglo XXI" van a conseguir "hacer desaparecer" el euskera. "No pudieron hacer desaparecer un pueblo, su lengua, su cultura y su ansia de libertad. Tampoco lo van a conseguir los fascistas del siglo XXI", ha señalado. "Somos euskaldunes y estamos orgullosos", ha remarcado.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha considerado que Ayuso, "no entiende España tal y como es". "El euskera, el gallego y el catalán son patrimonio cultural de España. Quien no entienda esto es que no entiende España tal y como es", ha opinado Andueza en sus redes sociales sobre esta polémica.

La portavoz parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido, ha opinado que en la Conferencia de Presidentes debería imperar el sentido común y los presidentes de autonomías con dos lenguas oficiales, como el lehendakari deberían haber intervenido en castellano por "cortesía" al resto.

"El lehendakari suele usar el euskera y el castellano, pero donde sabe que la mayoría de la gente no habla euskera suele usar mayoritariamente el castellano. No hay que sacar las cosas de madre teniendo en cuenta que es un foro en el que siempre se ha usado el castellano, que todo el mundo entiende", ha reivindicado. Garrido no ha querido valorar las "motivaciones" de Ayuso para abandonar la sala, ni tampoco las del resto de presidentes del PP para quedarse.

El diputado de Sumar por Bizkaia, Lander Martínez, ha considerado "intolerable" también este "ataque a la diversidad lingüística del Estado". "Respetar las lenguas oficiales no es un gesto menor: es una cuestión de derechos, de igualdad lingüística y de respeto democrático", ha añadido.

Desde Vox, el secretario general del grupo parlamentario nacional, José María Figaredo, ha dicho que Ayuso "se vende como si fuese beligerante, parece que contra las lenguas cooficiales, y sin embargo es evidente que en el Senado apoya a un PP que mantiene los pinganillos en aquella cámara que controla. Es la incoherencia elevada a la enésima potencia", ha afirmado.