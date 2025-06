Gure Esku llama a llenar las calles de Bilbao con ikurriñas

Gure Esku apela a la activación ciudadana "para dar impulso a la nación vasca, para dar pasos en el camino de la soberanía y para empezar a ejercer el derecho a decidir". La movilización nacional partirá a las 17:30 horas desde La Casilla.

publicado: 07/06/2025 05:00 (UTC+2)

última actualización: 06/06/2025 21:33 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Bilboko kaleak ikurrinez betetzeko deia egin du Gure Eskuk

La dinámica a favor del derecho a decidir, Gure Esku, ha hecho un llamamiento a participar en la movilización nacional "Herri libre bat. Euskal Herriak erabaki" en Bilbao y a llenar la calle Autonomía de ikurriñas.

En una rueda de prensa celebrada la mañana del pasado miércoles en la capital de Bizkaia, los representantes de Gure Esku señalaron que la de este sábado es una "cita clave" para dar "impulso a la nación vasca, para dar pasos en el camino de la soberanía y para empezar a ejercer el derecho a decidir".

El portavoz de Gure Esku, Josu Etxaburu, recordó que "nada se ha conseguido en este país sin la activación ciudadana". Por ello, cree que la activación ciudadana es "imprescindible" para "avanzar como país".

Según Etxaburu, en la actualidad, en la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Ipar Euskal Herria, hay "abiertos procesos y debates que pueden permitir dar pasosfundamentales en la articulación entre los territorios vascos y en el camino hacia la plena soberanía". En este contexto, precisamente, la movilización nacional de esta tarde pretende aportar el impulso de la ciudadanía.

Por otra parte, la movilización de Gure Esku buscará que la calle Autonomía sea "la calle de las ikurriñas". "Nos vamos a hacer un selfie y el mundo nos verá tal y como somos: un pueblo plural, orgulloso de su lengua y de su cultura, amante de sus símbolos", ha explicado Mirian Campos, miembro de Gure Esku.

Gure Esku ha preparado un amplio programa de actos durante todo el día en diferentes espacios de Bilbao. Desde la mañana hasta la noche, habrá bersolaris, música, payasos, gigantes, herri kirolak, etc. Además, al final de la marcha, el grupo palestino de música Sol Band actuará en el escenario instalado junto al Ayuntamiento de Bilbao.

Adhesiones al manifiesto

Más de 200 personas de Euskal Herria de diferentes ámbitos de la cultura (Agurtzane Intxaurraga, Aitziber Garmendia, Aiora Zulaika "Pirritx", Jose Mari Agirretxe "Porrotx", Iker Galartza, Mertxe Rodriguez "Marimotots", Itziar Ituño, etc), de la música (Gozategi, Anje Duhalde, Bulego, Dupla, Gatibu, Olatz Salvador, Skabidean, Zetak, etc) o del ámbito académico han mostrado su adhesión a la marcha. También se han sumado numerosos agentes sociales: los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y EHNE, el movimiento Etxalde, Bilgune Feminista, Euskalgintzaren Kontseilua, el movimiento de pensionistas, las organizaciones juveniles EGI y Ernai, etc.

PNV, EH Bildu, EH Bai y Podemos enviarán representación

PNV, EH Bildu, EH Bai y Podemos han confirmado a Gure Esku que enviarán representación a la movilización de esta tarde en Bilbao.