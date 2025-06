Miles de personas ataviadas con ikurriñas reivindican el derecho a decidir en una gran manifestación en Bilbao

Convocados por Gure Esku, miles de personas se han dado cita en la capital bizkaina bajo el lema "Herri libre bat. Euskal Herriak erabaki. Las ikurriñas han llenado la calle Autonomía.

EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA

publicado: 07/06/2025 17:51 (UTC+2)

última actualización: 07/06/2025 19:19 (UTC+2)

Miles de personas han respaldado la movilización de carácter nacional convocada por la dinámica a favor del derecho a decidir, Gure Esku, esta tarde en Bilbao. Los organizadores defienden que hay "abiertos procesos y debates que pueden permitir dar pasos fundamentales en la articulación entre los territorios vascos y en el camino hacia la plena soberanía".

Gure Esku ha preparado un amplio programa de actos para todo el día en diferentes espacios de Bilbao. Así, desde la mañana ha habido bersolaris, música, payasos, gigantes, herri kirolak, etc. como antesala a la manifestación, que ha partido a las 17:30 horas desde La Casilla bajo el lema "Herri libre bat. Euskal Herriak erabaki".

Joaldunas al inicio de la marcha. Foto: EITB Media

Gure Esku buscaba que la calle Autonomía sea "la calle de las ikurriñas" y pidieron a la gente que las llevase: "Nos vamos a hacer un selfie y el mundo nos verá tal y como somos: un pueblo plural, orgulloso de su lengua y de su cultura, amante de sus símbolos", dijeron. Y la petición se ha hecho realidad, centenares de ikurriñas han tomado la calle Autonomía.

Inicio de la marcha. Foto: EITB Media

Antes del inicio de la gran movilización, el portavoz de Gure Esku, Josu Etxaburu, ha hablado esta mañana desde la Plaza Nueva de Bilboa, dond ha defendido que "miles de vascos reclamamos hoy que queremos un pueblo libre y soberano y que tenemos derecho a decidir. El de hoy es una día feliz, un día para hacer comunidad, y entre todos haremos que este día sea memorable", ha dicho. Posteriormente, ya con la manifestación en marcha, ha vuelto a tomar la palabra para reivindicar que hay que "pasar de las palabras a los hechos".

Más de 200 personas de Euskal Herria de diferentes ámbitos de la cultura (Agurtzane Intxaurraga, Aitziber Garmendia, Aiora Zulaika "Pirritx", Jose Mari Agirretxe "Porrotx", Iker Galartza, Mertxe Rodriguez "Marimotots", Itziar Ituño, etc), de la música (Gozategi, Anje Duhalde, Bulego, Dupla, Gatibu, Olatz Salvador, Skabidean, Zetak, etc) o del ámbito académico se han adherido a la marcha. También se han sumado numerosos agentes sociales: los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y EHNE, el movimiento Etxalde, Bilgune Feminista, Euskalgintzaren Kontseilua, el movimiento de pensionistas, las organizaciones juveniles EGI y Ernai, etc.

EH Bildu, EH Bai y Podemos han enviado una representación a la movilización. En el caso del PNV no ha acudido como partido pero sí han asistido varios miembros a título personal.

En nombre de EH Bildu, Maddalen Iriarte ha manifestado que agradecen a Gure Esku la convocatoria porque "una gran mayoría de las mujeres y los hombres que vivimos en Euskal Herria creemos que tenemos el talento sufiente para gobernar nuestro propio futuro y además, viendo la situación que vivimos estamos convencidas de que necesitamos herramientas para dar respuesta a los grandes retos que tenemos como país".

En nombre de LAB, su cosecretario general, Igor Arroyo ha expresado que "estamos aquí para manifestar que queremos decidir, porque somos un pueblo y queremos decidir para garantizar a todos los vascos unas condiciones dignas de trabajo y de vida. En este momento queremos subrayar el derecho a decidir aquí tanto el salario mínimo como la pensión mínima".

La representante de ELA Amaia Muñoa ha explicado que el sindicato se ha sumado a todos los actos organizados por Gure Esku, "porque hay que salir a la calle a favor del derecho a decidir. Si no, no saldremos adelante. Por otro lado, nos parece que es un momento muy adecuado y que las mayorías de Euskal Herria debemos buscar contenidos en ese camino para decidir nuestro futuro, y como ejemplo de ello pondría el foco en el salario mínimo, que se debería decidir aquí, en Euskal Herria".

Foto publicada por Gure Esku, tomada en la calle Automía.

Otras iniciativas de Gure Esku

El 25 de mayo, la plataforma realizó un acto reivindicativo en la cima de Larhun.

Y unos días antes, otro acto en Treviño.

En los últimos años también han realizado sendas acciones visuales con ikurriñas en la Vuelta a España y el Tour de Francia, entre otras muchas iniciativas.