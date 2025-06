Gobierno español: "Hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender"

La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, ha reiterado la "total confianza" del Ejecutivo hacia García Ortiz y ha negado "rotunda y categóricamente" que hubiese habido instrucciones por parte de Presidencia del Gobierno a la Fiscalía General del Estado.

Agencias | EITB media

publicado: 10/06/2025 19:28 (UTC+2)

última actualización: 10/06/2025 19:51 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernua: "Epaile batzuk ulertzen zailak diren gauzak egiten ari dira"

La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, ha criticado este martes que hay "algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender", tras la decisión del Tribunal Supremo de procesar por un delito de revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo ha expresado la "máxima confianza" del Gobierno "en la Justicia, en la honestidad y en el buen trabajo de la gran mayoría de jueces y de fiscales en este país". Ahora bien, ha continuado, "es evidente que a estas alturas hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender con esto".

"Este Gobierno siempre ha defendido y ha respetado la honestidad de la gran mayoría de jueces y fiscales en este país. Pero es absolutamente evidente que hay algunos jueces que están dando señales un tanto difíciles de comprender", ha abundado.

Ha reiterado la "total confianza" del Gobierno hacia el fiscal general del Estado y hacia la Fiscalía en su conjunto "por la magnífica labor que realizan persiguiendo siempre el delito".

Además, la portavoz del Gobierno ha negado "rotunda y categóricamente" que hubiese habido instrucciones por parte de Presidencia del Gobierno a la Fiscalía General del Estado: "Esto no sucedió nunca y lamentamos mucho que el Tribunal Supremo haya hecho este tipo de afirmaciones sin ninguna prueba".

En este sentido, ha destacado que en el auto del juez del Supremo Ángel Hurtado no hay ninguna prueba directa que determine que el fiscal general del Estado filtrara nada, mientras que existen "un número importante de declaraciones" de periodistas que afirmaron bajo juramento que tenían la información muchas horas antes y que no fue García Ortiz quien se la filtró.

No obstante -ha lamentado-, "todos esos testimonios se han tirado directamente a la basura o no se han tenido en cuenta". Aun así, ha recordado que el auto no es firme y por tanto cabe recurso.