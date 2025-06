Política - Cobro de comisiones

Santos Cerdán dimite como secretario de Organización del PSOE y entregará su acta de diputado

No obstante, Cerdán insiste en su inocencia, "jamás he cometido una ilegalidad", ha indicado en un comunicado emitido este jueves en el que no aparece el membrete del PSOE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá desde Ferraz a partir de las 17:15 horas.

Santos Cerdán en el Congreso. Foto: EFE Santos Cerdán en el Congreso. Foto: EFE

Agencias | EITB Media

publicado: 12/06/2025 15:57 (UTC+2)

última actualización: 12/06/2025 16:44 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Santos Cerdanek dimisioa eman du PSOEko Antolakuntza idazkari gisa eta diputatu akta utziko du

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha presentado su dimisión y ha anunciado que dejará también su acta de diputado tras el informe de la UCO de la Guardia Civil que le relaciona con el cobro de comisiones ilegales. No obstante, Cerdán insiste en su inocencia, "jamás he cometido una ilegalidad", ha indicado en un comunicado emitido este jueves en el que no aparece el membrete del PSOE. Así, Cerdán ha anunciado, en un comunicado firmado por él mismo, que deja todos sus cargos en defensa de su partido, al que "tanto debe", y del Gobierno español para poder dedicarse en exclusiva a su defensa y ofrecer "todas las explicaciones pertinentes" para demostrar que "jamás" ha cometido una ilegalidad, ni ha sido cómplice de ninguna. Ha anunciado además su plena colaboración con la justicia y que comparecerá el 25 de junio en el Tribunal Supremo que hoy le ha ofrecido declarar de manera voluntaria. Tras reiterar su inocencia y confiar que la misma quede clara tras su declaración, ha adelantado que pedirá personarse en el procedimiento judicial para estudiar las acciones llevadas a cabo y especialmente los informes en los que se le menciona para "despejar toda duda" sobre su persona. "Ser secretario de Organización del PSOE ha sido el mayor privilegio de toda mi vida", ha expresado Cerdán en el comunicado, donde ha asegurado que ese cargo ha sido un honor que le acompañará siempre. "Eso, y haber ayudado a conformar un Gobierno progresista que ha llevado a España a vivir sus mayores cotas de crecimiento, empleo y derechos. Y todo ello a pesar de las adversidades, que han sido muchas", ha añadido. En esa línea, ha apuntado que "son tiempos complicados, pero el PSOE es más necesario que nunca". Comparecencia de Pedro Sánchez Poco después de que Santos Cerdán anunciase su dimisión de todos sus cargos, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado que ofrecerá una rueda de prensa desde Ferraz a partir de las 17:15 horas. También está previsto que esta tarde haya una comparecencia ante los periodistas de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, cuyo partido ha considerado ya que la dimisión de Cerdán no es suficiente y deben convocarse elecciones generales.

