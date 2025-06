Feijóo reclama elecciones anticipadas pero evita hablar de una moción de censura

El líder del PP ha remarcado sobre lo que ha dicho Sánchez que "no hay quien se lo crea" y ha advertido de que "es imposible que quiera sacudirse responsabilidades, porque las tiene todas".

publicado: 12/06/2025 19:08 (UTC+2)

última actualización: 12/06/2025 19:18 (UTC+2)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este jueves con dureza contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que relaciona al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el presunto cobro de comisiones. En una comparecencia desde la sede nacional del PP en la calle Génova, Feijóo ha calificado de "insuficientes" y "decepcionantes" las explicaciones ofrecidas por Sánchez y ha pedido su dimisión inmediata y la convocatoria de elecciones generales.

"Es imposible que quiera sacudirse responsabilidades, porque las tiene todas", ha afirmado Feijóo, que ha acusado al presidente del Gobierno de intentar "huir hacia ningún lado" en vez de asumir su papel central en lo que ha calificado como un "gobierno marcado por la corrupción".

La intervención del líder del PP ha tenido lugar poco después de que Sánchez anunciara una auditoría externa de las cuentas del PSOE y una reestructuración de su Comisión Ejecutiva Federal, tras la dimisión de Cerdán. Las medidas, sin embargo, han sido recibidas por Feijóo con escepticismo y rechazo: "No hay cortafuegos posible. Sánchez no puede pretender sobrevivir políticamente. Él los nombró, él les renovó la confianza siempre. No hay quien se lo crea".

Feijóo ha recordado que el entorno personal del presidente también está siendo investigado, subrayando la gravedad de los hechos recogidos en el informe de la UCO, que incluye hasta diez presuntos delitos. "Ya no es el caso Ábalos, es el caso Sánchez. Llegaron robando las primarias y no han parado desde entonces. La corrupción es ya la marca de agua de este Gobierno", ha sentenciado.

El líder popular ha dicho sentirse "absolutamente avergonzado" por lo conocido hasta ahora y ha insistido en que, en cualquier otro país europeo, "un primer ministro no duraría ni diez minutos en su cargo". En este sentido, ha instado a Sánchez a "rendirse a la justicia" y dejar de "intentar controlarla".

"Esta situación me repugna. Me hago cargo del estupor de la gente, de la indignación de los ciudadanos honrados. La víctima no es Pedro Sánchez. Las víctimas somos todos los españoles", ha concluido, exigiendo el fin de lo que ha definido como "una escapada" y reclamando la convocatoria urgente de elecciones generales.