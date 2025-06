Aitor Esteban pide "más explicaciones" al PSOE

El presidente del PNV ha explicado que no ha hablado hoy con Pedro Sánchez: "Me imagino que tendría el día bastante complicado".

EITB MEDIA

publicado: 12/06/2025 19:58 (UTC+2)

última actualización: 12/06/2025 19:59 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Aitor Estebanek "azalpen gehiago" eskatu dizkio PSOEri

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado "sorprendido" por que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, haya "dado por bueno" y convertido "casi en sentencia" el informe de la UCO de la Guardia Civil que involucra al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la trama de cobro de comisiones vinculada al ex ministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Tras pedir al PSOE que "vaya más allá" en sus explicaciones, ha afirmado que, en principio, no hay mayoría para que salga adelante una moción de censura ni apoyos para conformar un nuevo Ejecutivo, y ha recordado que el PNV siempre espera a que haya sentencia.

"Las explicaciones las tienen que dar ellos, no los demás, que no sabemos exactamente de qué va esto", ha destacado, para apuntar que no ha hablado con Pedro Sánchez. "Me imagino que tendría el día bastante complicado para hablar con los suyos, como para dedicarse a hablar con gente de otros partidos", ha indicado.

En caso de que el PP impulsara una moción de censura, ha manifestado que el PNV actuaría como "siempre lo ha hecho". "Nosotros, ante este tipo de asuntos, esperamos, tal como actuamos exactamente con el PP, a que haya una sentencia. Lo que ocurre es que vamos a ver cómo se desarrolla en los días siguientes, les he dicho que hace falta más explicaciones por parte del PSOE y vamos a ver qué sucede", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que no hay una mayoría para que salga adelante y no hay apoyos para otro Gobierno. "Otra cosa es que la presenten y vaya usted a saber de ahí qué resultado hay y cómo nos vayamos a posicionar, pero nosotros lo haremos, como siempre hemos hecho", ha subrayado.