Será noticia: Caso Cerdán, BBK Bilbao Music Legends Fest e Israel ataca Irán

Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Cerdan auzia, BBK Bilbao Music Legends Fest eta Israelek Irani eraso egin dio

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 13 de junio de 2025:

- Caso Cerdán: El presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido "perdón" a la ciudadanía tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, el hasta ahora secretario de organización de los socialistas. Asimismo, Sánchez ha anunciado una auditoría externa de las cuentas del partido, además de una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal que presentará ante el próximo Comité Federal. Sin embargo, ha ratificado que no convocará elecciones generales anticipadas y que la legislatura no acabará hasta 2027.

- BBK Bilbao Music Legends Fest: El festival BBK Bilbao Music Legends 2025 arranca hoy con una jornada en la que se subirán al escenario la legendaria banda estadounidense Blue Öyster Cult; Lita Ford, pionera del hard rock y ex guitarrista de The Runaways; Samantha Fish; y los madrileños Sex Museum. El sábado 14 de junio, el principal protagonista de la noche será el legendario músico, productor e ingeniero de sonido británico Alan Parsons, que presentará su proyecto Alan Parsons Live Project, y también actuarán los australianos The Dead Daisies, Eric Bibb y los míticos rockeros vascos Errobi.

- Israel ataca Irán: Israel ha lanzado de madrugada un ataque contra el programa nuclear de Irán, matando a varias personas. Entre las víctimas está el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Mohamad Hosein Baqerí. También han sido asesinados los científicos nucleares Mohammad Mehdi Tehranchi y Fereydoun Abbasi.