Los audios de Cerdán, Ábalos y Koldo: “Yo he recibido 450 000 de la primera tanda”

Los ocho audios incluidos en el informe de la Guardia Civil suponen un giro clave en la investigación sobre la presunta trama de corrupción vinculada al PSOE. Las grabaciones de conversaciones entre Koldo, Cerdán y Ábalos reflejan cómo operaban los tres implicados en la gestión de las comisiones.

publicado: 13/06/2025 13:38 (UTC+2)

última actualización: 13/06/2025 15:06 (UTC+2)

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre una presunta trama de corrupción ligada al PSOE ha revelado tensas y comprometedoras conversaciones entre Koldo García y Santos Cerdán. En uno de los ocho audios analizados por los agentes, grabados en secreto por el propio Koldo, el exasesor ministerial advierte a Cerdán: "Si desconfías de mí, me quito como intermediario... Me han ofrecido ser director de seguridad del aeropuerto de Ciudad Real".

Estas grabaciones, incluidas en un informe de casi 500 páginas, han sido clave para que el juez del Tribunal Supremo autorizara registros en las viviendas del exministro José Luis Ábalos y varias empresas relacionadas con adjudicaciones irregulares.

En una conversación de enero de 2021, Koldo amenaza con apartarse si no se confía en él, y asegura que ha recibido "450 000 euros de la primera tanda", junto con comisiones adicionales por contratos públicos. "Yo no he pedido un duro, ni me he quedado nada. Pero si queréis, dejo de ser intermediario", insiste. Cerdán responde ofreciéndose a enseñar sus cuentas.

El informe de la UCO señala que el origen de la trama se remonta a 2013 en Navarra, donde Cerdán y García comenzaron falsificando facturas y mantuvieron contactos con empresas como Acciona y Servinavar. La estructura fue trasladada a Madrid con el tiempo, y parte de los fondos podrían haber acabado, presuntamente, financiando al PSOE, aunque no existen pruebas concluyentes.

Koldo también admite en los audios que ha ayudado a "47 empresas" y recibido regalos como "gulas, champán, vino y jamón". Según la Guardia Civil, la implicación de Cerdán fue clave en el inicio de la red, y aunque su protagonismo varió, volvió a tomar relevancia en las fases finales.

La investigación sigue abierta y aún queda material por analizar en los dispositivos incautados.

Cerdán se persona en la causa y el juez le pregunta si deja el acta de diputado

El magistrado Leopoldo Puente ha aceptado la personación en el 'caso Koldo' del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien ha preguntado si persiste en su decisión de dejar el acta de diputado y, si así fuera, si lo hará antes o después de su citación en el Tribunal Supremo el próximo día 25.

Santos Cerdán dimitió este jueves como secretario de Organización del PSOE y anunció que renunciará a su acta de diputado después de que haya salido a la luz un informe de la UCO en el que se señala que podría haber gestionado comisiones en adjudicaciones de obras públicas en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.