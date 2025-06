El PP cree que "evolucionará" el apoyo a una hipotética moción de censura

Mientras tanto, el PSOE sigue "en shock" tras lo sucedido y Cerdán aún no ha registrado en la Cámara baja su renuncia al acta de parlamentario. Por su parte, Podemos ha propuesto la creación de una comisión de investigación sobre el caso Koldo.

EITB MEDIA

publicado: 14/06/2025 13:56 (UTC+2)

última actualización: 14/06/2025 14:13 (UTC+2)

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha afirmado que el apoyo de los socios de gobierno a una hipotética moción de censura de los 'populares' "evolucionará" a medida que vayan pasando "duelo" y "aceptando" la realidad, tras el último informe que apunta a cobros por parte del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Por su parte, el PSOE sigue en 'shock' tras la noticia, y Podemos propone crear una comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Congreso, al considerar insuficientes las explicaciones del presidente del Gobierno.

En una entrevista realizada en 'RNE', el dirigente popular ha explicado que los socios habituales del Ejecutivo están pasando un "proceso de duelo" y tratando de "entender y aceptar la realidad" del caso.

Por ello, Sémper ha subrayado que no duda que los que "han dado la cara por el Gobierno" dejen de "seguir estando dispuestos a dar la cara con los casos de corrupción". Por tanto, el portavoz ha considerado que la negativa de estos a una hipotética moción de censura "evolucionará".

"Todos los socios, en mayor o menor medida, van a ir evolucionando en su posición, porque es inaceptable y es inasumible para cualquier partido defender a un gobierno acosado por casos de corrupción", ha incidido Borja Sémper.

PSOE en 'stand by'

El Partido Socialista sigue interiorizando lo sucedido con el ex secretario de la Organización, Santos Cerdán. Juan Francisco Serrán, 'número dos' de Cerdán, ha asegurado estar "triste y con mucho dolor" tras conocer las informaciones que vinculan al hasta este jueves secretario de Organización socialista con el cobro de comisiones ilegales por obra pública.

"El PSOE está por encima de las personas. Nuestra militancia es gente humilde y trabajadora", ha subrayado el secretario adjunto socialista.

Mientras tanto, Cerdán aún no habría registrado en la Cámara baja su renuncia al acta de parlamentario que obtuvo en las pasadas elecciones de 2023.

Podemos quiere más

Por su parte, Podemos ha propuesto la creación de una comisión de investigación sobre el caso Koldo, al considerar insuficientes las explicaciones del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según ha explicado el diputado Javier Sánchez Serna, con esta medida buscan que el jefe del Ejecutivo dé "todas las explicaciones en el Congreso".

"Pedro Sánchez no ha dado todas las explicaciones que tiene que dar y, sobre todo, no ha asumido compromiso público de no repetición y de que el PSOE vaya a devolver hasta el último euro robado de esas comisiones ilegales", ha subrayado el diputado de Podemos.

Junts, reunión "urgente"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha comunicado que en el partido urge una reunión con el presidente de Gobierno Pedro Sánchez, para aclarar si lo sucedido con Cerdán afectará al "cumplimiento de los acuerdos de la investidura".

"Del nuevo escenario que se desprenda, el partido tendrá que valorar las decisiones a tomar", ha dicho Turull en su discurso durante el Consell Nacional de Junts.

El secretario general ha calificado de "sacudida" y no ha escondido su sorpresa inicial tras lo sucedido. A pesar de ello, ha añadido que "para Junts per Catalunya todo el interés se concentra ahora en conocer si esta crisis del PSOE y, por tanto, de Pedro Sánchez, impactará" sobre su acuerdo.