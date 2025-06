Santos Cerdán entregará su acta de diputado el lunes

El ex secretario de organización del PSOE sigue diciendo que es inocente e insinúa que todo es un montaje. El PP, por su parte, cree que se irá abriendo un escenario favorable para una posible moción de censura contra Sánchez.

publicado: 14/06/2025 21:26 (UTC+2)

última actualización: 14/06/2025 21:55 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Santos Cerdanek astelehenean entregatuko du diputatu akta

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán entregara su acta de diputado el lunes.

Según una información publicada a última hora por Diario de Noticias de Navarra, Cerdán no tiene intención de mantener su escaño en el Congreso de los Diputados: "no me quiero servir del aforamiento para demostrar mi inocencia", ha dicho, insinuando que todo es un montaje.

El ex secretario de Organización socialista ha sido vinculado con el cobro de comisiones ilegales por obra pública.

Mientras el PSOE sigue "en duelo", la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha pedido que se convoque la comisión de seguimiento del pacto de gobierno con el PSOE, tras conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán.

Por su parte, Podemos ha propuesto la creación de una comisión de investigación, al considerar insuficientes las explicaciones del Gobierno de Pedro Sánchez y el PP cree que en el futuro el Gobierno perderá los apoyos y se abrirá una posibilidad para una moción de censura contra Sánchez.