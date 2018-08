Proceso de paz

Francia rechaza excarcelar a presos 'aunque ETA se disuelva'

Redacción

17/01/2014

El embajador francés en España rechaza también hacer cambios en la política penitenciaria, aunque ETA anuncie su disolución.

El embajador francés en España, Jérôme Bonnafont, ha rechazado que el Gobierno de su país decida excarcelar a presos de ETA o haga cambios en la política penitenciaria si ETA se disuelve.



En un desayuno informativo, el embajador ha subrayado que los presos de ETA encarcelados en Francia han sido condenados según la legislación francesa, mientras que los presos en España dependen de la ley española.



A la pregunta de si Francia aceptaría excarcelar a presos de ETA o introducir cambios en la política penitenciaria en caso de que la banda decida disolverse, ha respondido que en su país "hay una ley que describe muy precisamente lo que hay que hacer con los presos".



"Y es el juez", ha subrayado, el que decide "dónde" va a cumplir condena un preso. "No es la Administración, no es el Gobierno. Es el juez", ha remarcado el representante diplomático, que ha indicado que "no hay que hacer casos particulares para unos u otros" reclusos.