La AN cita a declarar a los verificadores por el contacto con ETA

22/02/2014

Manikkalingam, Kasrils y Maccabe han viajado ya hacia Madrid. Ravensbergen -ya se encuentra en Holanda- y Santana no acudirán a la AN; Nambiar, el sexto miembro, fue el único que no viajó a Bilbao.

¿Quiénes son los verificadores internacionales del desarme? Ram Manikkalingam: 'La postura del Gobierno español es algo insólito' Inventario del material precintado por ETA Vídeos (1) Los verificadores se encuentran en Madrid La Policía ha recibido orden de la Audiencia Nacional para entregar una citación a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), para que declaren como testigos con el fin de que informen del paradero de los miembros de ETA con los que han contactado. Los miembros de la CIV deberán comparecer mañana, domingo, a las 10:00 horas ante el juez Ismael Moreno. Ram Manikkalingam (Sri Lanka), Ronnie Kasrils (Sudáfrica) y Chris Maccabe (Reino Unido) ya han recibido la orden emitida por la AN y está previsto que a las 17:40 horas de hoy, sábado, tomen un vuelo hacia Madrid para la declaración de mañana. Los miembros de la CIV, que integran Ram Manikkalingam (Sri Lanka), Ronnie Kasrils (Sudáfrica), Chris Maccabe (Reino Unido), Satish Nambiar (India), Fleur Ravensbergen (Holanda) y Aracelly Santana (Ecuador) tenían previsto partir hoy desde el aeropuerto de Bilbao, en la localidad de Loiu. La Policía ha entregado la citación a Manikkalingam cuando se encontraba en el aeropuerto de Loiu para tomar un vuelo a París. A los otros dos integrantes del grupo, se les ha dado la notificación en el hotel en el que estaban hospedados en Bilbao. Manikkalingam, Kasrils y Maccabe se han juntado en el aeropuerto donde han esperado con sus equipajes hasta poder hacer los trámites necesarios para volar a Madrid. Las otras dos integrantes de la comisión de mediadores que estuvieron ayer, viernes, en Bilbao anunciando que ETA dejaba parte de su arsenal fuera de uso son Fleur Ravensbergen (Holanda) y Aracelly Santana (Ecuador), que no van a Madrid con el resto de la expedición. Ravensbergen ha podido viajar a su país, mientras que Santana estaba pendiente de localización, según la Policía. El sexto integrante de la CIV, el indio Satish Nambiar, fue el único que no viajó a Bilbao para participar en la comparecencia en la que se difundió el anuncio de ETA. La orden cursada a la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Guardia Civil ha sido adoptada después de que la Fiscalía apoyase ayer que los miembros de la CIV testificasen tras la petición del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), han informado a EFE fuentes policiales. La Fiscalía veía justificada la petición para que los verificadores informen sobre la identidad de los miembros de ETA con los que se reunieron y el lugar del encuentro, así como los datos que tengan para localizarlos. La solicitud de Covite se registró después de que ETA divulgara un vídeo a través de la web de BBC Mundo en el que se ve a dos de sus miembros encapuchados cómo presentan armas y munición a Manikkalingam y a otro verificador, Ronnie Kasrils, antes de ponerlas fuera de uso. Jonan Fernández: "Difícil de entender"

El secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha señalado que es "difícil de entender" la decisión de la Audiencia Nacional de citar a los verificadores y ha advertido de que el Estado "no está facilitando las cosas para desarrollar ese desarme". En declaraciones a Radio Euskadi, Fernández ha destacado que están viviendo "situaciones paradójicas", ya que existe una organización como ETA que ha "practicado el terrorismo y la violencia durante décadas que anuncia que quiere desarmarse" y el Estado "no está facilitando las cosas para desarrollar ese desarme". EH Bildu El parlamentario de EH Bildu y secretario general de EA, Pello Urizar, ha señalado que con la decisión de la AN, el Estado busca "enredar, obstaculizar, putear, imposibilitar y boicotear", con el objetivo de "imponer su verdad, cueste lo cueste". En su cuenta personal de Twitter, Urizar ha criticado la decisión del juez Moreno y, según ha denunciado, "mientras el mundo va por un lado, España va a la contra". Lokarri: "Son ganas de enredar" El coordinador de la Red Ciudadana por el Acuerdo y la Consulta, Lokarri, Paul Ríos, ha criticado la decisión de la Audiencia Nacional a través de su cuenta de Twitter al considerar que esta acción no hace más que "enredar y obstaculizar" el proceso de paz.

