Proceso de paz

Entrevista

Quiroga: 'Echo en falta que las instituciones lideren el fin de ETA'

Redacción

01/05/2014

La presidenta del PP del País Vasco, Arantza Quiroga, echa "en falta" que las instituciones asuman el liderazgo del final del terrorismo de ETA, por lo que reclama "un paso adelante" de los partidos democráticos para evitar que "lo que ha ocurrido lo escriban quienes más daño han hecho".

El papel del Gobierno de Mariano Rajoy debe ser, además de aplicar la ley, "tejer" acuerdos y "buscar fórmulas para llegar a un encuentro" entre partidos e instituciones democráticas que permita asumir ese liderazgo que reclama Quiroga.

"Yo entiendo que en política hay que buscar los tiempos y estoy convencida de que este Gobierno abordará" esta labor, ha afirmado la líder de los populares vascos en una entrevista concedida a Efe, con motivo de su participación en un EFE Encuentros.

Víctimas plurales

A su juicio, ese "liderazgo institucional" debe trabajar en la "deslegitimación del terrorismo" y en la exigencia de que ETA se disuelva definitivamente.

"Lo que pasa es que algunos entienden que liderar este momento es tomar medidas en materia penitenciaria, como el lehendakari, que ha puesto como prioridad el acercamiento de los presos", explica Quiroga, quien rechaza este planteamiento porque a su juicio lo más urgente ahora es que ETA se disuelva y que la izquierda abertzale "reconozca" que la organización terrorista "nunca debió existir, que fue un error y que causó mucho daño".

Dejar que sea el mundo de ETA quien escriba la historia de los últimos años en el País Vasco "sería imperdonable", por lo que se muestra convencida de que "hay que dar un paso adelante y liderar este momento".

En este capítulo, no olvida a las víctimas, con las que dice no tener "ningún problema" pese a las críticas que el PP vasco ha recibido de algunas de las asociaciones más representativas, que Quiroga atribuye a que "pueden compartir o no algunas decisiones".

"Las víctimas son plurales, cada una es de su padre y de su madre y lo que a una le importa como prioridad a otra no. Lo importante es acercarse a ellas, estar con ellas, respetarlas mucho en sus sentimientos y, más allá de paternalismos, hay que darles lo que piden, que es justicia", sentencia.