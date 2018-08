Proceso de paz

Día de la Memoria

El Parlamento Vasco homenajea a las víctimas con ausencia de PP y UPyD

Redacción

10/11/2014

Según los partidos que se han autoexcluido, este día solo se debe centrar en las víctimas del terrorismo y no en otras víctimas, como las de abusos policiales.

El Parlamento Vasco ha homenajeado hoy a todas las víctimas de la violencia en un breve acto al que ha asistido el lehendakari, Iñigo Urkullu, aunque se han ausentado el PP y UPyD, y que ha consistido en una ofrenda floral en la entrada de la institución.



La Cámara autonómica ha conmemorado el Día de la Memoria, en un acto en el que se ha recordado tanto a las víctimas del terrorismo como a las de abusos policiales.



Por este motivo, no han acudido al mismo ni los parlamentarios del PP ni el de UPyD, partidos que consideran que este homenaje debería estar centrado exclusivamente en los afectados por atentados de organizaciones terroristas.



El resto de parlamentarios, así como los consejeros del Gobierno Vasco, con el lehendakari al frente, han contemplado en silencio la ofrenda de rosas blancas ante la escultura que recuerda a todas las víctimas, frente a la que se ha encendido un pebetero para la ocasión.

UPyD y PP no han acudido al acto del Parlamento vasco porque consideran que se ha desvirtuado el sentido de esta celebración, impulsada por el Gobierno del socialista Patxi López para recordar a las víctimas por actos terroristas el 10 de noviembre por ser de los pocos días del calendario en el que no ha habido víctimas. Ambas formaciones creen que este día solo se debe centrar en las víctimas del terrorismo y no en otras víctimas, como las de abusos policiales.

Actos rodeados de ausencias

Es la primera vez, desde que se celebró el primer Día de la Memoria en el año 2010, que el Gobierno Vasco no organiza un acto propio, con el fin de intentar ofrecer una "imagen de unidad y no correr el riesgo de interpretaciones subjetivas o de actos paralelos", según explicó la semana pasada el propio lehendakari.

Los actos organizados con motivo de esta celebración siempre han estado rodeados de ausencias. En la primera celebración de 2010, los grupos que actualmente integran la coalición de EH Bildu no participaron en los homenajes para reclamar que se incluyeran en esta conmemoración a las víctimas de motivación política.

Actos en los tres territorios de la CAV

Como en años anteriores, cada institución ha ofrecido su propio homenaje: así, las Juntas Generales alavesas se han desmarcado del acto conjunto convocado por la Diputación y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y ha hecho por separado una ofrenda floral junto al monolito "Una flor arrancada", erigido en recuerdo del parlamentario vasco Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000.



En Bizkaia, el principal acto del Día de la Memoria es la ofrenda floral que organiza el Ayuntamiento de Bilbao en el monolito en recuerdo a las víctimas del terrorismo del parque Doña Casilda, en el que participan todos los partidos y al que acude el diputado general, José Luis Bilbao (PNV), ya que el Gobierno foral no conmemora esta jornada con actos propios.



En Donostia, la presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, Lohitzune Txarola, de Bildu, ha convocado a los miembros de la Cámara a una ofrenda floral, a la que el PP no asiste.

Por su parte, representantes del Gobierno municipal de Bildu en Donostia, encabezados por el alcalde, Juan Karlos Izagirre, ediles del PNV y del PSE-EE han homenajeado a las víctimas en la capital guipuzcoana. Todos ellos han participado en un acto consistente en una ofrenda floral y una concentración silenciosa junto al monolito 'Oroimena/Recuerdo' del Alderdi Eder donostiarra.



El homenaje, que no ha contado con presencia del PP, ha estado amenizado por la Banda municipal de txistularis. Tras depositar rosas, margaritas y tulipanes de colores junto al citado monolito en memoria de las víctimas del terrorismo, los participantes han guardado cinco minutos de silencio.





Ofrenda floral organizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Foto: EFE.

Por su parte, Covite va a llevar sus denuncias al Parlamento Europeo, donde va a entregar a los partidos con representación en la institución un dossier en el que explica la situación que se vive en Euskal Herria tres años después de que ETA declarase el alto el fuego