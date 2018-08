Proceso de paz

Operación Mate

Los 12 abogados detenidos: 'Los presos no se van a quedar sin defensa'

Redacción

19/01/2015

En su opinión, el objetivo de la operación de la semana pasada era "intentar el aislamiento jurídico y político" de los presos de ETA.

Los doce abogados de presos de ETA que fueron detenidos el lunes pasado han asegurado hoy que, a pesar de las "trabas" a su labor que les ha impuesto la Audiencia Nacional, los presos "no se van a quedar sin defensa".



Los letrados arrestados -Alfonso Zenon, Amaia Izko, Arantza Aparicio, Ainhoa Baglietto, Onintza Ostolaza, Jaione Karrera, Atxarte Salvador, Haizea Zilueaga, Eukene Jauregi, Kepa Mancisidor, Aiert Larrarte y Ane Ituiño- han comparecido hoy conjuntamente en la sede del Colegio de Abogados de Bizkaia.



En su opinión, el objetivo de la operación de la semana pasada era "intentar el aislamiento jurídico y político" de los presos de ETA, "y así lo dijo el ministro del Interior, que comentó que habían conseguido dejarles sin defensa".



"Nuestro compromiso es lo contrario, que sepan los presos que no se van a quedar sin defensa", según ha expuesto hoy Kepa Mancisidor, el encargado junto a Onintza Ostolaza de hablar en la rueda de prensa.



Los abogados han criticado que se les han impuesto unas medidas cautelares que pretenden "imposibilitar" el desarrollo de su trabajo, como la prohibición de realizar visitas a sus clientes o el bloqueo de sus cuentas.



Además, han opinado que hubo "irregularidades" en su detención. Por ejemplo, los letrados arrestados ya habían mostrado el pasado mes de junio y a través de un escrito dirigido al presidente de la Audiencia Nacional su disposición para declarar, aportar documentos o someterse voluntariamente a cualquier registro o diligencia en relación a esta investigación.a.



Su conclusión ha sido que se trató de una operación "política y mediática", sin fundamento jurídico, que coincidió "no por casualidad" con la decisión de los presos de ETA de adoptar iniciativas jurídicas (las peticiones individuales de acercamiento), "que necesitan el apoyo jurídico de los abogados".