Proceso de paz

Documento 'eraikiz'

Víctimas piden asumir responsabilidades y activar la ponencia de paz

Agencias | Redacción

11/09/2015

El grupo pide a la sociedad vasca que "no olvide", rechace la violencia y toda justificación y contextualización de la misma y muestre respeto y afecto, que no compasión, a las víctimas.

Un grupo de "víctimas del terrorismo y la violencia de diverso signo de Euskadi" han presentado hoy un documento en el que piden a los partidos que asuman su propia responsabilidad en la violencia sufrida y que se reactive la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento vasco.

Este grupo está integrado por 15 víctimas vascas, la mayoría de las cuales ha participado en iniciativas de la secretaría general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, que ha "promovido en un inicio y ha acompañado, después, en un segundo plano" el trabajo culminado en este documento.

Entre los integrantes figuran dos hijas del socialista Fernando Buesa, la viuda del concejal del PP Jesús Pedrosa, dos hijos del empresario José María Korta o el hijo del mando de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, todos ellos asesinados por ETA; la hermana de Joxi Zabala, secuestrado y asesinado por miembros de la Guardia Civil en Gipuzkoa, y el hermano de "Txiki", fusilado por el régimen franquista.

En el documento presentado hoy, titulado "Eraikiz" (Construyendo), este grupo destaca la pluralidad de las víctimas del "terrorismo y la violencia" y recalca que la violencia no tiene justificación "ni siquiera como respuesta a la mayor de las injusticias previamente sufrida".

El grupo pide a la sociedad vasca que "no olvide", rechace la violencia y toda justificación y contextualización de la misma y muestre respeto y afecto, que no compasión, a las víctimas.

A los políticos les reclama que cada uno reconozca sus responsabilidades pasadas, que afirmen que la violencia "está mal hoy y ayer" y hagan autocrítica quienes justificaron la violencia y el terrorismo en el pasado.

Consideran "incomprensible" que no haya un "espacio" para debatir y acordar "unos mínimos comunes de entendimiento", por lo que piden que se reactive la ponencia de Paz del Parlamento -en la que no participan ni PP ni UPyD y que el PSE abandonó hasta que la izquierda abertzale no reconozca el daño causado por ETA- o "algún espacio similar" en la Cámara vasca.

En este punto critican que algunos condenados -en lo que parece una alusión al GAL y grupo similares- "están libres sin haber cumplido ni una mínima parte de sus condenas y sin haber demostrado arrepentimiento alguno".