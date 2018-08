Desahucios

Ley sobre desahucios

Ibarra:'Hoy podemos decir que los jueces no somos cobradores del frac'

Redacción

14/03/2013

Sin embargo el presidente del TSJPV ha explicado que esta sentencia no se aplicará de forma inmediata.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha afirmado que este jueves los jueces pueden decir que no son "cobradores del frac" tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que dice que las medidas que regulan en España los procesos de desahucios por el impago de una hipoteca son contrarios a la legislación europea de protección de los consumidores.

La resolución establece también que la normativa española "es contraria al derecho de la UE" cuando impide que un juez adopte medidas cautelares para evitar que la vivienda hipotecada se venda o transmita mientras esté abierto un juicio sobre posibles cláusulas abusivas impuestas por el banco en el contrato de dicha hipoteca.

"Hoy se ha acabado con una anomalía que arrastra el derecho español y podemos decir que los jueces no somos los cobradores del frac; juzgar no es cobrar sino resolver cuestiones controvertidas y la actual regulación de los procedimientos hipotecarios no permitían al juez desarrollar esta labor", ha dicho Ibarra en declaraciones a los medios de comunicación.

Juan Luis Ibarra ha explicado que esta sentencia no se aplicará de forma inmediata porque, en este momento, los procedimientos ejecutivos hipotecarios de la vivienda habitual "están en situación de demora", pero servirá para "plantear de otra manera qué hacer después de esta moratoria".