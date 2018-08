Desahucios

La presión social logra aplazar una subasta de desahucio en Vitoria

Redacción

26/03/2013

El afectado reclama que el banco se quede con el piso que no puede pagar desde hace un año, pero que no le exija más dinero.

La presión social ha permitido aplazar una subasta extrajudicial por un desahucio prevista para hoy en Vitoria-Gasteiz, lo que permitirá a la familia afectada seguir viviendo en su piso hasta que se resuelva este caso en los tribunales.

El apoyo dado por la asociación Stop Desahucios de Álava a Orlando Romero, que actualmente está en paro, así como a su mujer y sus dos hijas, ha permitido que el notario que hoy iba a subastar extrajudicialmente su vivienda haya decidido suspenderla.

Un representante de esta asociación, Aimar Sáenz de Buruaga, ha explicado que con esta decisión, se retrasará "bastante" el desahucio, ya que ahora se abre la vía judicial.

Ha reconocido, no obstante, que la satisfacción por lo conseguido hoy es "momentánea", ya que aún no se ha solucionado el problema y se trata de un aplazamiento de esta vivienda ubicada en la calle Errekatxiki del barrio de Judimendi, no de una suspensión.

El afectado, de 56 años y nacionalidad ecuatoriana, que lleva viviendo en Vitoria nueve años, reclama que Banesto se quede con el piso que no puede pagar desde hace un año, pero que no le exija más dinero.

Orlando Romero ha explicado que, tras haber pagado ya más de 160.000 euros durante siete años, la deuda aún asciende a 190.000 euros.

Por eso, su temor es que si se subasta el piso y se entrega a un nuevo propietario, el banco siga reclamándole esa deuda, de ahí que reclame la dación en pago.

Para apoyar la causa de este hombre, más de un centenar de personas convocadas por "Kaleratzeak Stop Araba" se han concentrado esta mañana frente a la notaría donde se iba a efectuar la subasta.