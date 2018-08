Desahucios

Parlamento Vasco

Erkoreka: 'El protocolo contra desahucios estará listo para junio'

Redacción

10/05/2013

El portavoz del Gobierno Vasco ha descartado anular el decreto que fija un aumento de la jornada laboral de los funcionarios.

El consejeto de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha anunciado hoy en el Parlamento Vasco que el protocolo para evitar desahucios entrará en vigor en junio. Este protocolo será firmado en breve por el Gobierno Vasco, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Asociación de Municipios Vascos Eudel. Por otra parte, ha descartado derogar el decreto que fija un aumento de la jornada laboral para los empleados de la Administración pública.

Erkoreka ha respondido así a una pregunta sobre este asunto de la parlamentaria del PNV, Amaia Romarate, en el pleno de control que se celebra hoy en el Parlamento Vasco .

El también portavoz del Ejecutivo ha explicado el papel que desarrollarán cada una de las partes firmantes del convenio para actuar antes de que se produzca el lanzamiento de una vivienda.

Así, los servicios sociales de base se centrarán en detectar y atender los casos de especial vulneración o situación de desamparo al tratarse del organismo "idóneo" para hacerlo, ya que es el "nivel más cercano al ciudadano".

Sin embargo, en los casos en los que los afectados no han solicitado ayuda por "efecto de la estigmatización social de la pobreza", será el poder judicial que tramite esa ejecución hipotecaria quien dé la voz de alarma a los servicios sociales para que éstos pueden actuar.

Erkoreka ha reconocido que este protocolo, que también contempla la posibilidad de que el Gobierno Vasco ponga a disposición de las personas en desamparo una vivienda, no soluciona el problema porque la legislación hipotecaria compete en exclusiva a las Cortes Generales. No obstante, éstas "no parecen dispuestas a atajar el problema" porque el Gobierno con mayoría absoluta del PP "hace oídos sordos" a la demanda ciudadana en este sentido.

El Gobierno Vasco descarta anular el aumento de jornada de los funcionarios

Josu Erkoreka, ha descartado hoy la posibilidad de que el Ejecutivo derogue el decreto vasco que fija un aumento de la jornada laboral de los funcionarios porque sería "perjudicial para los funcionarios vascos".

El parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, ha preguntado a Erkoreka si el Gobierno Vasco piensa cumplir el mandato de la Cámara vasca de derogar el decreto que ponía fin a la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración pública.

"Lo que plantean sería perjudicial para los funcionarios de la Comunidad Autónoma Vasca y no estamos para adoptar medidas perjudiciales", ha afirmado Erkoreka, quien ha explicado que la derogación del decreto "generaría un vacío normativo absoluto y total".

Maeztu ha reprochado al Gobierno Vasco que aumentar la jornada laboral conllevará la pérdida de empleo porque no se van a prorrogar contratos ni sustituciones en el sector público vasco.